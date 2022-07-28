8/1原住民族日 當天穿原民服裝搭高捷與輕軌可「Free」

8月1日原住民族日，當天穿原民服裝搭高捷與輕軌可「Free」。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/28 10:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕響應8月1日原住民族日，高雄捷運公司推出「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」，當日穿著原民傳統服飾的民眾，可享不限里程、不限次數，免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠，服裝認定上、下半身擇一即可。

為協助推廣原住民文化，響應8月1日原住民族日，高雄捷運公司、高市原民會、高市交通局與捷運局，共同舉辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。

高捷說明，8月1日當天、穿著原民傳統服飾的民眾（不限原住民），可享不限里程、不限次數，免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠，服裝認定標準只要穿著上、下半身的原住民族裝、擇一即可。

高捷表示，捷運生活化為高捷營運目標之一，生活化其中重點工作、即為融合節慶文化或風情，希望透過本次活動舉辦，除塑造高捷在地特色外也協助推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。

除8月1日原住民族日活動，8月份起高捷特色主題活動也將接力登場，8月6至8月7日在高市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創& IP授權展區」、8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」、8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」。

8月1日原住民族日，當天穿原民服裝搭高捷與輕軌可「Free」。（記者王榮祥翻攝）

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