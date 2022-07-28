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    首頁　>　高雄市

    海陸班長太累睡懶覺沒去站哨 廢弛職務遭判刑

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/07/28 10:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊陸戰九九旅武姓下士被安排值勤「洞洞洞兩」的安官，但他卻疑因白天操練太累，在寢室內睡死，徐姓上士巡查時發現安官沒上哨，直接向上級報告，武男被依違反衛兵哨兵廢弛職務罪送辦；高雄地院審理時，法官見他並沒造成成造成營區遭人入侵，輕判他徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，在海軍陸戰隊陸戰九九旅擔任志願役下士的武姓男子，去年7月11日被安排輪值0時至2時的安全士官職務，負責巡查夜間就寢狀況，但他疑因白天操練太勞累，在寢室內睡死沒起來站哨，徐姓上士巡查時發現後，直接向上級呈報。

    根據《陸海空軍刑法》規定，衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，因睡眠、酒醉或其他相類之情形，而廢弛職務，足以生軍事上之不利益者，處5年以下有期徒刑。檢方偵查時，武男坦承犯行，檢方認為他執勤時睡覺，無法警戒四周避免侵入，顯已廢弛職務，且足以生外人得趁隙侵入，致軍事上之不利益，依法起訴並聲請簡易判決。

    高雄地院審理時，法官見武男犯後態度良好，雖然睡懶覺影響軍隊紀律及營區安全管控，但實際上並未造成營區遭人入侵等不利益，因此判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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