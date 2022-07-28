中山大學成立醫學院 肝膽胰臟內科權威余明隆出任首任院長

肝膽胰臟內科權威余明隆接任中山大學醫學院院長，並兼任中山大學副校長。（中山大學提供）

2022/07/28 10:05

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學18日獲教育部通過成立醫學院，首任院長由台灣肝膽胰臟內科權威、前高雄醫學大學副校長余明隆出任，余明隆投入醫界逾30年，接掌中山大學醫學院，也將兼任中山大學副校長，他期待未來醫學院的教育能塑造出關懷病患的良醫。

58歲的余明隆是高醫大醫學研究所博士，2014年起即為中山大學生物醫學研究所合聘教授，曾任高醫大附院副院長、高雄市立大同醫院院長等職。其專長為B型與C型肝炎、肝癌、消化學、生子生物學、轉譯醫學等，曾獲2012年科技部傑出研究獎殊榮，第29屆王民寧「學術研究成果對醫藥科技發展、國民健康和國家社會傑出貢獻獎」。

余明隆首創C型肝炎個人化精準治療，不僅是台灣肝膽權威，也參與擬定亞太C型肝炎治療準則且主筆制定2020年台灣C型肝炎治療準則，2021年更榮獲「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）」「終身科學影響力（1960-2020）」和「2020年度科學影響力」等殊榮。

余明隆表示，中山大學後醫系致力使「醫療無偏鄉」，到偏鄉義診雖然辛苦，但自己早在醫學生時代就愛上偏鄉的純樸可愛，儘管現在醫療、行政工作繁忙，但自1994年起他從未間斷造訪偏鄉，近年更每月至澎湖、那瑪夏或桃源區貫徹關懷偏鄉、平等醫療人權的行醫初衷。如今有機會到中山大學培育後醫系公費生，他認為，這是「一個使命的延伸」。

余明隆曾到美國哈佛醫學院客座1年，發現哈佛沒有附設醫院，但與7家獨立教學醫院合作，有更多臨床師資、教學和異質性的病患供醫學生學習，與台灣現行各大學醫學院附設醫院的模式不同。

余明隆認為，中山大學醫學院未來有高雄榮總、高雄長庚、奇美三家醫學中心作為教學醫院，並將與衛福部旗山醫院、衛福部澎湖醫院、花東高屏澎等不同偏鄉醫療院所醫療服務合作，這是一個嶄新跨域融合的契機。

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