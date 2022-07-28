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    友達以上戀人未滿噴發粉紅泡泡！ 高雄推薦這些地方七夕賞夜景

    高雄流行音樂中心賞夜景，浪漫指數破表。（記者葛祐豪翻攝）（記者葛祐豪攝）

    高雄流行音樂中心賞夜景，浪漫指數破表。（記者葛祐豪翻攝）（記者葛祐豪攝）

    2022/07/28 08:53

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕下週四（8月4日）就是七夕，根據網友激推的全台10大夜景，高雄就有愛河、高雄流行音樂中心、壽山情人觀景台、大崗山4處入選，高市觀光局再加碼多處私藏景點，友達以上戀人未滿在七夕賞夜景，保證浪漫粉紅泡泡噴發!

    一年一度七夕又快到了，想要脫團單身者聯盟？還在找一個浪漫的告白地點嗎？高雄市觀光局指出，根據網友激推的全台10大夜景，高雄就有愛河、高雄流行音樂中心、壽山情人觀景台、大崗山等4處入選，領先全台。

    觀光局加碼公佈私藏景點，包括旗津的星空隧道、藍眼淚觀海平台步道、海之星夕陽步道等，每個景點都有獨特景色，有浪漫夕陽也有夢幻夜景，都是社群網路上最夯的打卡景點，歡迎七夕情人節期間曬恩愛、享受高雄獨有的「雄式浪漫」。

    高雄市觀光局長周玲妏表示，高雄眾多餐飲業者也端出浪漫情人節大餐，還有60家優質的「高雄餐盤發見計畫」餐酒館地圖，讓民眾享受精緻美食，搭配住高雄獨家的「週間補到千、週五又補500元」優惠專案，省錢又浪漫。

    觀光局推薦，七夕情人節可規劃一趟浪漫指數破表的七夕之旅，先到旗津看沙雕、星空隧道、海景夕陽及藍眼淚等，再到餐廳享受情人節大餐，之後到壽山情人觀景台看夜景。

    壽山情人LOVE觀景台可以一覽高雄美景。（觀光局提供）

    壽山情人LOVE觀景台可以一覽高雄美景。（觀光局提供）

    旗津星空隧道升級，讓海浪的聲音訴說你的愛語。（觀光局提供）

    旗津星空隧道升級，讓海浪的聲音訴說你的愛語。（觀光局提供）

    旗津藍眼淚觀海平台步道，是社群網路上最夯的打卡景點。（觀光局提供）

    旗津藍眼淚觀海平台步道，是社群網路上最夯的打卡景點。（觀光局提供）

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