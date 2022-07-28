運將過度精算！嫌預付車資不足 中途丟包看病返家輪椅翁

張翁車資不夠半路被運將丟包，警方頂烈陽護送他返家。（讀者提供）

2022/07/28 08:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名張姓老翁到醫院看病後，家人幫他叫計程車送回家，卻因預付車資不夠，半路被運將丟包，老翁烈日下於鳳山區中崙一路以輪椅前進，又無手機可聯絡家人，難忍酷暑無法回家，民眾發現通報警方協助，警方大熱天推輪椅，護送張翁回家，避免他發生危險，讓張翁非常感動。

鳳山警分局今表示，過埤所警員張晏銘與陳宣蔓前天下午1時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案鳳山區中崙一路旁有1名老翁疑似迷失，警方立即驅車前往查看，發現張姓老翁路旁忍受正中午驕陽。

警方調查，張姓老翁（76歲）上午從醫院看完病出來，家人有幫他叫計程車，且已預先支付車資，但還沒開到家，計程車司機表示預付的車資不夠，半途放張翁下車後離去。

張翁因身無分文，也無手機可聯絡家人，且雙腳行動不便，仰賴輪椅緩慢前進，但中午烈日炙熱難耐，他無法自行返家，只能坐於路旁休息。

警方見張翁在豔陽下體力不支，擔心他會發生危險，詢問張翁住家地址，張翁稱不記得住家詳細地址，也沒記家人的電話，幸好張翁還記得身分證號碼，警方才順利查到張翁住處。

警方主動護送張翁返家，在酷熱天氣中推著輪椅，一步一步將他護送回家，一路上還不忘陪他聊天散心，讓張翁非常感動，覺得警方把他當家人一樣真心對待，讓他感受到溫情，幸好有警方熱心幫忙，他才能安全返家。

張翁車資不夠半路被運將丟包，警方頂烈陽護送他返家。（讀者提供）

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