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    首頁　>　高雄市

    人妻崩潰！撞見老公穿內褲與女大生同室還硬了 腥夫辯：討論作業

    結婚10年的丈夫經常與所雇用的女大生，以進修、討論作業為由在住處偷情。（情境照）

    結婚10年的丈夫經常與所雇用的女大生，以進修、討論作業為由在住處偷情。（情境照）

    2022/07/28 08:28

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名人妻指控，結婚10年的丈夫經常與所雇請的女大生，以進修、討論作業為由在住處偷情，曾經被她撞見老公在女大生身邊只穿一條內褲，下體還是勃起狀態，憤而對女大生提告求償50萬元，橋頭地院判被告賠償15萬元。可上訴。

    判決指出，楊姓人妻指控，她與老公婚後育有2名子女，林姓女大生2019年間與丈夫相識後，便常常以進修、討論作業為由出入家中，丈夫還雇用她，利用進修、職務之便交往、多次同居一室及發生性行為。

    楊女指出，去年10月15日她進入住家樓下之辦公室時，親眼見到老公在被告身邊只穿一件內褲，下體還是勃起狀態，讓她痛苦萬分，經診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、急性壓力反應、適應性失眠症等病症，請求被告應負損害賠償責任，求償50萬元。

    楊女丈夫一度辯稱兩人只是討論作業，否認在工作室偷情，但林女自知紙包不住火，坦承確曾與原告之丈夫交往，但並未在外同居，她迄今仍與父母同住，已深知悔悟，目前仍為學生，需仰賴母親資助生活費用，無法負擔高額之賠償。

    橋頭地院參酌兩造身分地位、職業、教育程度及經濟能力、原告已與丈夫50萬元調解，認原告請求被告賠償應以15萬元為適當。

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