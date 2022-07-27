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    首頁　>　高雄市

    愛河灣療癒夥伴+1！陳其邁：「尖叫聲」～ㄇㄚˊ幾兔

    小小企鵝降落愛河灣，晚間亮燈。（記者黃旭磊攝）

    小小企鵝降落愛河灣，晚間亮燈。（記者黃旭磊攝）

    2022/07/27 20:47

    〔記者王榮祥／高雄報導〕療癒夥伴又一位加入高雄愛河灣！市長陳其邁今喊話「尖叫聲～超可愛 ㄇㄚˊ幾兔來到愛河囉」。

    繼無所事事小海豹、PP Mini小小企鵝後，6隻由高雄在地創作者推出的Line貼圖明星，今天又一隻現身高雄流行樂中心旁的愛河灣，陳其邁透過臉書邀請大家來點尖叫聲，歡迎超可愛的ㄇㄚˊ幾兔來到愛河！

    陳其邁指出，超可愛的Line貼圖明星 ㄇㄚˊ幾兔 ，是高雄創作者YUKIJI所創作，他引述YUKIJI說法，生活在晴朗宜居的高雄舒適圈，讓她可以盡情抒發創作。

    陳其邁說明，因應兩大展在高雄，在7到10月間，推出台灣設計設計台灣系列活動，由6位高雄出身的創作者，以他們所創作的超人氣貼圖明星成為「台灣設計設計台灣」的最療癒活動夥伴！

    他說，今天北上參與2022台灣文博會在高雄展前記者會，第一次台灣文化博覽會離開台北，這次到高雄舉辦，呼應1931年高雄港勢展覽會的口號「以台灣的高雄，邁向世界的高雄」，從高雄的角度看世界，看到高雄的不同精彩，也用不同的視角，看出台灣在地綻放的文化創意能量。

    陳其邁誠摯邀請，8月5日到8月14日到高雄流行音樂中心、高雄展覽館參與台灣文博會！

    ㄇㄚˊ幾兔同樣現身愛河灣可惜沒亮。（記者黃旭磊攝）

    ㄇㄚˊ幾兔同樣現身愛河灣可惜沒亮。（記者黃旭磊攝）

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