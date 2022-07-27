愛河灣又「降落」新伙伴 ㄇㄚˊ幾兔蓄勢待發

遊客衝往光榮碼頭搶拍。（文化局提供）

2022/07/27 18:10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河計畫，本週連續出動160、80噸吊車讓「無所事事小海豹」、「PP mini 小小企鵝」降落於愛河灣，今天下午又「降落」1隻小兔子（ㄇㄚˊ幾兔），遊客大喊驚喜。

2022台灣文博會將於8月5日起舉辦，其中，台灣設計設計台灣、台灣IP高雄原創計畫聊療漂漂河計畫，6隻LINE原創市集巨星，將從高雄流行音樂中心前海域，往愛河河道依序「降落」，今天下午，民營車明企業出動大型吊車執行「降落」任務，配合曾將黃色小鴨降落光榮碼頭的巨勳廣告、市府文化局、高雄港海事工程團隊讓兔子浮起。

高雄市長陳其邁預告晚間有亮點，遊客立即衝往光榮碼頭岸邊，發現「ㄇㄚˊ幾兔」在河道平台充氣又消風，蓄勢待發準備見客。

高雄市文化局表示，無所事事小海豹、PP Mini小小企鵝及ㄇㄚˊ幾兔，後續還有貓爪抓、塔仔不正經、可布魯的豆卡頻道等巨星依序現身，敬請遊客期待。

ㄇㄚˊ幾兔由高雄插畫家YUKIJI（雪路）創作，曾代表LINE原創市集赴日本交流，雪路大學畢業後全職創作，從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳都有成果。

小海豹、小小企鵝後頭來了新同學。（記者黃旭磊攝）

「ㄇㄚˊ幾兔」消風蓄勢待發。（記者黃旭磊攝）

聊療漂漂河巨星陸續現身。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法