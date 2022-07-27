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    首頁　>　高雄市

    高雄+2630 造船廠BA.5傳播鏈2染疫幼童解隔康復

    高雄市今（27日）新增2630人確診。（高雄市政府提供）

    高雄市今（27日）新增2630人確診。（高雄市政府提供）

    2022/07/27 17:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（27日）新增2630例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），日前傳出造船廠Omicron BA.5變異株群聚感染，今新增2名指標個案分別小於10歲和5歲的同住家人染疫，不過，高雄市衛生局說明，2人均已解隔康復。

    造船廠傳播鏈累計有16人感染，分別是14名船廠工作人員（其中2人判為舊案）和2名指標個案的家中2名幼童，今公布2幼童定序結果為BA.5，其餘12人則定序中，採檢的120人之中，104人為陰性。

    衛生局指出，中央流行疫情指揮中心今公布病毒基因定序結果，新增2名幼童為BA.5確診，為先前公布BA.5確診案的同住家人，為家庭群聚感染。2位確診的小朋友，一位是小於5歲男童，7月11日出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6，另一位小於10歲男童，無症狀，採檢Ct值21.1，目前2人均已解隔康復。由於孩童發病前未出門，目前仍評估是由指標個案自職場感染，回家傳播可能性較高，相關職場確診者的定序持續進行中，以釐清傳播鏈。

    市長陳其邁表示，BA.4、BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現顯著高於Omicron的重症或死亡風險，預防突破感染最有效的方法就是落實個人「打疫苗、戴口罩、勤洗手」。也要求港埠及檢疫相關高風險工作人員，落實個人防護並儘速接種第4劑疫苗，居家檢疫應落實1人1戶3+4，疫苗接種可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 線上預約。

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    高雄市確診盛行率升至18.88%。（高雄市政府提供）

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    近日社區接種站開放站次。（高雄市政府提供）

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    造船廠群聚染疫案，今新增2名確診者同住家人染疫，基因定序結果確定感染BA.5，為家庭群聚感染。（高雄市政府提供）

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    高市65歲以上第4劑接種率為37%。（高雄市政府提供）

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    高市5至11歲第2劑接種率42%，12至17歲第3劑58.7%。（高雄市政府提供）

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