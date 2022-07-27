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    首頁　>　高雄市

    7旬翁擦撞他車無聞問照啖美食 受害車主酸應搭公車才安全

    呂姓老翁駕駛的銀色休旅車，在路邊停車時擦撞到前方車輛，未留訊息即離去，被告肇逃。（民眾提供）

    呂姓老翁駕駛的銀色休旅車，在路邊停車時擦撞到前方車輛，未留訊息即離去，被告肇逃。（民眾提供）

    2022/07/27 16:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄74歲呂姓老翁25日開車至三民區聯興路欲路邊停車時，疑似撞到前方停車格的車輛，呂翁當下將車改停馬路對向，下車後除了查看自己的車，還跑到對面看了疑被擦撞的車輛，但隨即無聲無息地走開，稍晚還回事故附近的餐廳用餐，受害車主調閱監視器並報警，警方查證後對呂翁依肇逃開單舉發。

    受害項姓車主在「爆怨2公社」貼文指出，當天下午3點多將車停在聯興路上的路邊停車格，前後僅約20分鐘，待要離去前，有好心民眾告知他的車子左後方遭擦撞，並有看到事發過程，車主報警並向路旁的日本料理餐廳調閱監視器，發現肇事者是一對老夫妻，肇事後將自己的車停好，還跑去看對方的車子即自行離去，全程都被監視器拍下。

    當天傍晚，受害車主接到餐廳電話，指肇事夫妻出現在餐廳用餐，也表示稍晚會到警局說明，而車主也請餐廳留電話給這對老夫妻，但事發經過30小時未接獲對方來電，因而酸對方年紀大、反應會不好、難免技術差，應搭公共交通工具，且幸好這次是撞到汽車，如果改天撞到人，可能會少吃很多日本料理了。

    對此，三民二分局民族派出所指出，經調閱監視器，發現報案人車輛疑似遭一部休旅車於停車時擦撞，惟肇事人逕自離去，肇逃屬實；警方以車追人，於當天下午6時許通知休旅車駕駛呂姓車主到派出所說明，呂翁坦承擦撞到路旁車輛，但自己當下有事要處理，加上沒帶手機和紙筆，所以沒有留下訊息。

    警方呼籲，若不慎撞到路邊停放的車輛、建築物或設施等，只要有財物受損，即使是無人受傷，也應依道路交通事故處理辦法處置，並撥打110報警處理，以利釐清案發經過及相關責任，若逕自駛離，即構成肇事逃逸的違規事實。

    停在路邊的車輛，遭老翁駕駛的車輛擦撞而留下明顯痕跡。（民眾提供）

    停在路邊的車輛，遭老翁駕駛的車輛擦撞而留下明顯痕跡。（民眾提供）

    呂姓老翁開車擦撞路旁車輛後，與妻子下車後還去看了被撞車輛的受損情形但隨即離去。（民眾提供）

    呂姓老翁開車擦撞路旁車輛後，與妻子下車後還去看了被撞車輛的受損情形但隨即離去。（民眾提供）

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