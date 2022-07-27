收5千元幫人寫訴狀 假律師被起底：只修過法律學分班

黃姓男子只修過法律學分班卻自稱律師，收費幫人寫訴狀，被高雄地院判刑3月。（資料照）

2022/07/27 14:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子在臉書「欠債不還」社團結識黃姓男子，黃向許自稱是律師，可代寫訴狀替他討回欠債，許男付了5千元，黃寫了3篇訴狀，結果許男官司輸了，怪黃男不負責任，雙方鬧翻，黃拒退還5千元，許後來得知黃沒有律師資格，提告詐欺罪；高雄地院審理後，法官依違反律師法判黃男徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，許男和他人有債務糾紛，2019年2月，許在臉書「欠債不還」社團結識黃男後，黃男自稱是律師可以幫忙解決，雙方相約碰面；當時黃男向許告知，只要寫訴狀提告就可以解決債務問題，許男當場付5千元請黃男幫他寫訴狀。

黃男收到錢後，替許男寫了刑事告訴狀向橋頭地檢署遞案，案件被轉至高雄地檢署後，黃男於2019年10月再寫一份刑事補充狀，結果案件不起訴，黃再寫了刑事聲請再議狀，結果再議駁回，許男的官司等於失敗收場。

許男不滿，要求黃男負責，但黃男拒還5千元，雙方鬧翻，許提告詐欺罪，檢方偵查時，發現黃男沒有律師身分，經傳喚他出庭時，黃男也說自己從未說過是律師，還說自己曾遇到感情詐欺，基於憤憤不平及友誼之心，才會提供許男訴訟建議並幫他撰寫書狀，5千元是借款不是撰寫訴狀的對價。

不過，黃男在臉書自我介紹上寫「就讀國立政治大學法律系」，但實情卻是只修過政大法律學分班，加上許男提出的對話訊息，證明黃男確實有向他收費5千元，因此被檢方依違反律師法「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪」起訴。

高雄地院審理時，黃男始終否認犯行，雖然在審理期間將5千元賠償許男，雙方也簽下和解筆錄，但仍被法官認為他毫無悔意，判他徒刑3月，得易科罰金。

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