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    內門中埔首部村史 《行佇咱路－內門中埔講古》發表

    高雄旗美社大今天上午在內門萃文書院為中埔首部村史《行佇咱的路－內門中埔講古》，熱鬧舉辦發表會。（記者蘇福男攝）

    高雄旗美社大今天上午在內門萃文書院為中埔首部村史《行佇咱的路－內門中埔講古》，熱鬧舉辦發表會。（記者蘇福男攝）

    2022/07/27 12:58

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄內門惡地昔日人文薈萃，建有萃文書院，培育出「八秀三貢生」，中埔庄也因官署設置盛極一時，旗美社區大學和內門區中埔里民以半年時間，對地方耆老進行口述訪談，編撰完成首部村史《行佇咱的路－內門中埔講古》，今天熱鬧舉行發表會。

    旗美社大表示，內門、旗山昔稱「羅漢內外門」，中埔里就位於內門的南邊，因村落位於一片平原的中央，清代先民稱平原為「埔」而得名，早在漢人入墾內門之前，可能包括布農族、魯凱族、薩羅雅（Saaroa）群的屯（墩）社與網社、平埔族群大傑顛社和新港社已先後移居於此。

    18世紀中葉到19世紀初期是羅漢門地區的發展重心，中埔庄在清領初期即因衙門等官署設置而繁華一時，林爽文事件爆發後，發展重心從中埔轉移至旗山地區，中埔在一連串的時代變動後趨於平靜。

    旗美社大校長張正揚表示，中埔庄子弟石岱于、石岱承兄弟年初整理老家，以「中埔59」命名並作為社區桌遊中心，十分認同社大為中埔編撰村史的計畫，於是邀請在地居民共組團隊，蒐集資料並進行口述訪談紀錄，每月固定進行寫作討論會。

    受疫情影響，中埔村史編撰僅有半年時間，團隊因此採取中埔的區域劃分方式，即中埔街區、小烏山及衙門口等3區作為書寫架構，其中，中埔街整理了隱藏在中埔尾的「游化貢生厝」故事，訪談街區店家和居民，憶述中埔往日美好風華，小烏山屬中埔偏遠地區，居民克服環境困境、展現生命韌性，受訪者的回憶，既是個人的生命史，也是中埔的歷史。

    旗美社大今天上午在萃文書院為中埔首部村史《行佇咱的路－內門中埔講古》，熱鬧舉辦發表會，邀請書中受訪居民現身說法分享在地故事，小小庄頭出現平日難得一見的熱絡人潮。

    內門中埔庄清初因官署設置盛極一時。（記者蘇福男攝）

    內門中埔庄清初因官署設置盛極一時。（記者蘇福男攝）

    隱藏在中埔尾的「游化貢生厝」。（記者蘇福男攝）

    隱藏在中埔尾的「游化貢生厝」。（記者蘇福男攝）

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