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    慰勞清潔隊 陳其邁：臨時人員清潔獎金明年再調升

    陳其邁昨深夜帶宵夜慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁昨深夜帶宵夜慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/27 12:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨深夜帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊，除向隊員們鞠躬說聲「辛苦了」，並宣布明年臨時人員清潔獎金會再加碼、由4千元提升到5千元，下個月（8月）每位清潔隊員也將收到屬高雄市特色的工作服。

    陳其邁指出，垃圾清運、街道清掃，在高雄的大街小巷，隨時都可以看見清潔隊員忙碌的身影；還有道路側溝清疏、資源回收、登革熱防治、環境消毒整頓，及COVID-19的防疫清消工作，也是環保局清潔隊員工作的一環。

    他提到昨晚10點多，特別到鼓山區清潔隊，帶著冰涼消暑的綠豆湯及包子，慰勞炎炎夏夜還在執勤的隊員們。

    陳其邁表示，上任後也調整了清潔隊相關福利措施，增加370.8萬元預算，照顧辛勞的清潔隊員。

    他進一步宣告，清潔隊臨時人員清潔獎金自去年起由3千元調升至4千元，以激勵臨時人員士氣；今年起已將臨時人員年終獎金納入預算編列，讓臨時隊員過好年，明年將再提升309名臨時清潔人員清潔獎金由4千到5千元。

    此外，今年開始的端午節、中秋節出勤同仁，將加碼給予加一補一的福利，讓隊員在勞力工作後有好好休假的時間。

    下個月（8月）每位清潔隊員還將收到屬於本市特色的工作服，讓第一線的清潔隊人員有整齊整潔舒適的工作服可替換。

    陳其邁強調，清潔隊員們不分晝夜，維護城市的環境，是市府團隊、也是「高雄隊」重要的一份子，呼籲市民朋友平時若遇到清潔隊員們值勤，也可以和辛勤的他們說聲感謝「有您們真好！謝謝！」

    高雄市長陳其邁昨深夜帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁昨深夜帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁昨深夜帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁昨深夜帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊。（記者王榮祥翻攝）

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