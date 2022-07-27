為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    柯志恩盼過港隧道「加速評估」 綠營議員：如「高雄發大財」的空話

    柯志恩盼過港隧道應盡速評估，簡煥宗（前排中）認為這等同「高雄發大財」的空話。（記者王榮祥翻攝）

    柯志恩盼過港隧道應盡速評估，簡煥宗（前排中）認為這等同「高雄發大財」的空話。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/27 12:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨訴求旗津過港隧道應盡速評估，被綠營批沒做功課，她今強調是希望加速，反酸綠營別膝蓋式反應！民進黨高市議員簡煥宗認為，「加速」等同「高雄發大財」一般的空話，稱柯志恩比韓國瑜還懶。

    柯志恩昨在旗津提出第二條過港隧道與輕軌政見，引發民進黨議員反擊「不做功課」及「割稻尾」，柯志恩今指出，議員應好好監督市政，不要膝蓋式反應，過港隧道本就是藍綠共識，她只是希望「加速」，讓旗津人更快有安全回家的路。

    簡煥宗今表示，政治人物參選首長或民代，對在地的了解及政策實行度的掌握，是自身該做好的功課，但柯女士今天最新反應，真的刷新眼界。

    他說，旗津第二條聯外道路及與輕軌共構的可行性評估，早在自己第一次當選議員時，就已於議事廳內提出，多年來追蹤進度及對政策實行度的掌握，這些資料就等同存在腦中的記憶體內，難道所有市政探討都還要等柯女士先做好功課，再來對話嗎？

    他說，柯女士對任何不利她的指教都以「霸凌」、「膝反射」作為回應，如果真的不熟悉，可問問在地議員們，一個要選高雄市長的人，對於高雄有什麼、或正在做些什麼都不知道，對於他人針對市政問題的質疑，居然還用一種「都是他們欺負我」的態度去面對質疑，這如果不是比韓國瑜壞，就是比韓國瑜還懶惰。

    簡煥宗質疑，要說加速進行政策進度，誰都會說！但要怎麼做，是不是能提出實際計畫，否則，這種要求加速的建議，就等同淪為「高雄發大財」一般的空話；要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問柯志恩，是否能確實建議應如何加速？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提第二條過港隧道又挨批沒做功課 柯志恩反嗆：市府要更加速
    2022/07/27 11:45

    提第二條過港隧道又挨批沒做功課 柯志恩反嗆：市府要更加速
    近10個鐵人行程曝光 柯志恩：非常正常！以前跑過更多
    2022/07/27 10:30

    近10個鐵人行程曝光 柯志恩：非常正常！以前跑過更多

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    羅智強助攻柯志恩公布「秘密武器」 李雨蓁秀「武林秘笈」對嗆
    2022/07/26 10:33

    羅智強助攻柯志恩公布「秘密武器」 李雨蓁秀「武林秘笈」對嗆
    競總主委葉匡時摔車骨折 柯志恩：對輔選一點影響都沒有
    2022/07/26 08:14

    競總主委葉匡時摔車骨折 柯志恩：對輔選一點影響都沒有

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    請韓國瑜站台？ 柯志恩：10、11月通盤考量
    2022/07/25 10:28

    請韓國瑜站台？ 柯志恩：10、11月通盤考量
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播