柯志恩盼過港隧道「加速評估」 綠營議員：如「高雄發大財」的空話

柯志恩盼過港隧道應盡速評估，簡煥宗（前排中）認為這等同「高雄發大財」的空話。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/27 12:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨訴求旗津過港隧道應盡速評估，被綠營批沒做功課，她今強調是希望加速，反酸綠營別膝蓋式反應！民進黨高市議員簡煥宗認為，「加速」等同「高雄發大財」一般的空話，稱柯志恩比韓國瑜還懶。

柯志恩昨在旗津提出第二條過港隧道與輕軌政見，引發民進黨議員反擊「不做功課」及「割稻尾」，柯志恩今指出，議員應好好監督市政，不要膝蓋式反應，過港隧道本就是藍綠共識，她只是希望「加速」，讓旗津人更快有安全回家的路。

簡煥宗今表示，政治人物參選首長或民代，對在地的了解及政策實行度的掌握，是自身該做好的功課，但柯女士今天最新反應，真的刷新眼界。

他說，旗津第二條聯外道路及與輕軌共構的可行性評估，早在自己第一次當選議員時，就已於議事廳內提出，多年來追蹤進度及對政策實行度的掌握，這些資料就等同存在腦中的記憶體內，難道所有市政探討都還要等柯女士先做好功課，再來對話嗎？

他說，柯女士對任何不利她的指教都以「霸凌」、「膝反射」作為回應，如果真的不熟悉，可問問在地議員們，一個要選高雄市長的人，對於高雄有什麼、或正在做些什麼都不知道，對於他人針對市政問題的質疑，居然還用一種「都是他們欺負我」的態度去面對質疑，這如果不是比韓國瑜壞，就是比韓國瑜還懶惰。

簡煥宗質疑，要說加速進行政策進度，誰都會說！但要怎麼做，是不是能提出實際計畫，否則，這種要求加速的建議，就等同淪為「高雄發大財」一般的空話；要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問柯志恩，是否能確實建議應如何加速？

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