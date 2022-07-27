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    首頁　>　高雄市

    提第二條過港隧道又挨批沒做功課 柯志恩反嗆：市府要更加速

    針對第二條過港隧道陷口水戰，柯志恩（中）強調她當然知道市府有在做可行性評估，她是認為應該更加速。 （記者葛祐豪攝）

    針對第二條過港隧道陷口水戰，柯志恩（中）強調她當然知道市府有在做可行性評估，她是認為應該更加速。 （記者葛祐豪攝）

    2022/07/27 11:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨參訪旗津，提到興建第二條過港隧道，要與輕軌旗津線一樣趕快籌畫。遭民進黨議員簡煥宗質疑，第二條過港隧道去年7月就委外可行性評估了，要柯「做好功課再來」！對此，柯志恩今早反批簡煥宗「不要膝蓋式反應」，她當然知道市府有在做可行性評估，她是認為應該更加速。

    柯志恩昨造訪旗津強調，旗津對外交通困境是她所關心重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖已經完工，但為了旗津未來發展，興建第二條過港隧道，要與輕軌旗津線一樣趕快籌畫。

    對此，民進黨旗鼓鹽選出的市議員簡煥宗指出，柯志恩昨天走了一趟旗津後，得出結論是旗津第二條過港隧道跟輕軌要趕快規劃；但他想提醒柯志恩，第二條過港隧道，已在去年7月就委外進行可行性評估了，明年6月評估報告就會出來，輕軌路線也納入可行性報告中。柯志恩「要不要做好功課再來」！

    對於第二條過港隧道陷入藍綠口水戰，柯志恩今早受訪時反批「這些議員應該好好監督市政，不要膝蓋式反應!」，昨天她跟在地的蔡金晏、陳美雅議員，本來就會提到過港隧道，她當然知道市府有在做可行性評估，我們是認為應該更加速。

    柯志恩反駁說:「這完全不是不做功課，是提出這樣說法」，這是藍綠的共識 本來就要給旗津人一條更快速、與外界聯絡溝通更好的計畫。她是告訴大家，除了可行性評估，接下來還有綜合規畫評估、環評及很多設計，應把時間縮得更短，讓旗津人可以更快有個安全的道路。

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