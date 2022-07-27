漢光演習模擬高雄港信號塔台被共軍搶佔 海軍陸戰隊攻堅奪回

漢光演習模擬高雄港二港口信號塔台被共軍搶佔，海軍陸戰隊奪回。（取自高雄港務分公司官網）

2022/07/27 11:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕國軍「漢光38號」演習全面展開，今天上午9點到10點，在高雄港模擬二港口信號塔台被潛伏在台灣的中國軍隊間諜搶佔，企圖掌控台灣最大港口，引導共軍船艦進入，但被海軍陸戰隊攻堅奪回。

這是高雄港二港口信號塔台首次列為漢光演習場地，但海軍陸戰隊不是從海上搶灘登陸，而是從旗津端陸地，進入塔台攻堅。

2015年12月4日，因為國際恐怖組織IS點名台灣嗆聲，行政院國土安全辦公室選定大林煉油廠，舉辦「國家關鍵基礎設施一級演練」，調派海軍陸戰隊99旅武裝車及士兵進入中油大林廠，執行掃蕩恐怖份子演習，過程逼真。

然而，這次「漢光38號」的焦點不在高雄，演練內容單純、規模也小，所以沒有公開，由海軍陸戰隊99旅應變排負責攻堅，憲兵、高雄港警方及消防隊在外圍戒備，塔台內的港務公司人員正常工作，沒有影響商船進出，1個小時結束。

高雄港二港口信號塔台正式名稱為船舶交通服務系統（Vessel Traffic Service），透過雷達及特高頻無線電探向儀等高科技設備，偵測港區半徑20海浬範圍內各式船舶，提出航行指導與警告訊息，防止海上意外事故發生。

海軍陸戰隊模擬攻堅奪回。（讀者提供）

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