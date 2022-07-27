旗津星空隧道來了！坐、躺、站著都可以沈浸夢幻體驗

旗津星空隧道通往絕美大海與峭壁。（觀光局提供）

2022/07/27 11:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津變得更浪漫好玩！繼夢幻的「旗津版」藍眼淚後，高市觀光局再次打造沉浸式體驗空間，將旗津星空隧道幻化成繽紛色彩的光廊，新增10種主題，包括藍色多瑙河、海底極光等，今天起正式開放。

開鑿於日治時期、穿透旗後山的旗津隧道，原為一條軍事戰備隧道，2005年整建成星光隧道，隧道內舖設木棧道，內壁飾以12星座的夜光彩繪及漂流木、蓄光石等素材，打造點點星空下的浪漫之感。

觀光局表示，通往絕美大海與峭壁的旗津星空隧道，長88公尺，此次重新打造沉浸式體驗空間，如「海底極光」勾勒出充滿無邊幽暗的海底世界；「旗津趣」展現旗津海天一色，在夕陽下看著大船入港；「螢火蟲世界」營造小小螢火蟲穿梭於隧道之中，如穿越時空隧道來到童年時光。

此外還有藍色多瑙河、雷神降臨、穿梭、程式碼、聖誕節、歡樂煙火、雙十國慶等共10種不同主題光影動畫沉浸式體驗，營造出奇幻空間打卡場域，坐著拍躺著拍都好看。

高雄市觀光局長周玲妏表示，旗津越來越受遊客喜愛，高市府投入很多經費，建構浪漫的景點及舉辦活動，除了旗津星空隧道外，馬雅各自行車道、網美步道、休憩涼亭、彩虹教堂及貝殼館周邊等設施，也已陸續跟大家見面。

旗津星空隧道整建新增10種主題色彩光廊，今天起正式開放，開放時間為上午10點至晚上10點。

旗津星空隧道，成網美打卡新景點。（觀光局提供）

旗津星空隧道坐著拍、躺著拍都好看。（觀光局提供）

旗津星空隧道新增10種沉浸式體驗。（觀光局提供）

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