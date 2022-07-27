近10個鐵人行程曝光 柯志恩：非常正常！以前跑過更多

柯志恩（中）前往鳳山工協市場拜票，有攤商送她菜頭，祝她好彩頭、高票「凍蒜」。（記者葛祐豪攝）

2022/07/27 10:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人確診「出關」後，今天展開第二天的陸戰，壓縮時間緊緊緊，一口氣排了8個公開行程，加上下午還有大林蒲等不公開行程，鐵人行程對體力是否能負荷?她則輕描淡寫的說:「這樣的行程非常正常，以前跑過更多的!」

根據柯志恩團隊與國民黨高雄市黨部規劃，近期陸戰將以參加各區的提名同志介紹會為主，當天並在該區拜廟或拜會地方人士，以節省舟車往返的時效。

柯志恩昨天「出關」第一天，已造訪旗津區，並參加旗津區提名同志介紹會。今天第二天則安排高雄人口最多的鳳山區，一口氣排了8個公開行程，包括上午9點先到工協市場拜票，10點到北極殿、 10點40分走訪代天府、11點20分前往鳳山文衡殿。

下午4點則前往鳳西黃昏市場拜票、5點20分前往紫威宮、晚間7點趕赴五甲龍成宮、7點半在五甲關帝廟舉辦鳳山區提名同志介紹會。

此外，柯志恩利用空檔，下午2點半至3點半，將驅車前往大林蒲，聽取當地民眾對遷村的意見，但此行程列為不公開。

對於今天的鐵人行程，柯志恩今早在工協市場受訪時表示，對於市長候選人而言，這樣的行程是非常正常，以前跑過更多的，像議員是每天從早到晚，他們體力可以，市長當然要有更好的體力。

對於今天下午搶在市府本周辦說明會之前，前往大林蒲，是否要幫居民達成什麼訴求?柯志恩說，她是接受自救會邀請，去傾聽他們聲音，聽完之後再做出比較合適的決定。

工協市場附近有眷村改建的國宅，柯志恩在國民黨議員劉德林、李雅靜陪同下，拜票時受到不少民眾及攤商歡迎，有攤商還送她菜頭，祝她好彩頭、高票「凍蒜」。不過，還是有選民不認識她，看到她本人驚呼「妳是女生喔!」

柯志恩前往鳳山工協市場拜票，有選看到她本人驚呼「妳是女生喔!」（記者葛祐豪攝）

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