男無照酒駕還逆向行駛拒檢 高市警圍捕法辦再送3張罰單

男子無照酒駕還逆向行駛、拒檢，高市警圍捕法辦再送3張罰單。（民眾提供）

2022/07/27 10:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄30歲巫姓男子涉嫌無照酒駕，因逆向行駛被新興分局巡邏員警發現，欲攔下檢查時，他竟心虛拒檢並意圖衝撞，幸員警反應迅速閃避掉，警方最後在三民區中華二路與熱河二街攔獲，巫男臉色泛紅且身上散發酒味，警方對他實施酒精測試，酒測值0.25超標，依涉嫌公共危險及妨礙公務等罪，移送地檢署偵辦，並開出3張罰單。

新興警分局今指出，前金所巡邏警組於26日晚間20時15分許，在新興區南台路與河北路口，發現一輛自小客車逆向行駛，隨即上前示意攔查，該駕駛竟心虛拒檢並意圖衝撞，幸員警反應迅速立即閃避，並尾隨在後及通報線上鄰近的自強所巡邏警組協助攔截圍捕，終順利在三民區中華二路與熱河二街路口附近將該車攔下。

警方查出該車駕駛巫男（30歲）的駕照，因日前酒駕緣故已遭註銷，另因巫男臉色泛紅且身上散發酒味，隨即對其實施酒精測試，果不其然酒測值超過法定標準，警方逮回偵訊，依涉嫌公共危險及妨礙公務等罪，移送地檢署偵辦，再依無照、危險駕車、不服稽查取締，共開出3張罰單，處以至少2萬2000元。

分局長古瑞麟呼籲，酒後切勿貪圖一時方便、冒險駕車，警方會持續針對酒駕及惡性交通違規加強執法取締，以維用路人安全；此次本分局同仁發揮團隊合作精神，在無人受傷及無財損情況下，順利將酒駕者攔截圍捕，顯見警方對打擊酒駕犯罪絕對有信心，民眾飲酒後切勿駕車，以免釀禍害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子無照酒駕還逆向行駛、拒檢。（民眾提供）

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