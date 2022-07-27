為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    陳其邁陪長輩練瑜珈叫好幾聲「喔...」 差點爬不起來

    陳其邁訪視長青中心，陪長輩練習瑜珈，轉身時不時發出「喔」聲。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心，陪長輩練習瑜珈，轉身時不時發出「喔」聲。（記者王榮祥攝）

    2022/07/27 10:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今上午訪視富民長青中心暨育兒資源中心，除慰問長輩學員，還親自下場陪練瑜珈跟學習插花，做瑜珈動作時，陳其邁叫了好幾聲「喔」！完成後還一度跪著爬不起來，笑說住家就在隔壁，「再過幾年我就會來」。

    富民長青中心暨育兒資源中心位於高市左營區富民路上、緊鄰巨蛋商圈，從2007年開辦長青學苑，陸續增加服務項目與規模，涵蓋銀髮族課程、老人個案管理中心、日托服務、獨居長者關懷訪視，目前委由高市亞鐳慈善會經營，部分空間規劃育兒資源中心。

    陳其邁今上午偕同議員李伯毅、議員參選人黃偵琳與陳子瑜，共同訪視長青中心，除了慰問長輩，陳其邁還親自下場陪練瑜珈跟插花，與銀髮學員同樂。

    練習瑜珈動作時，陳其邁在轉身時不時發出「喔」的聲音，逗得學員笑呵呵，但他還是努力跟著做好每一步驟，只是完成後，一度跪在瑜珈墊上爬不起來，真正感受到練習瑜珈的難度。

    陳其邁指出，現在65歲以上長輩占全市人口17.9%，在地安老是市府重要政策，上任後累計布建472個關懷據點，今年底會達520處，並結合醫療與其他資源，提供長輩更好服務，也朝蔡總統一個行政區一個住宿機構、一個國中學區一個日照中心方向進行。

    陳其邁還笑說，自己住家就在富民長青中心旁邊，請長輩們等他、「再過幾年我就會來」。

    陳其邁做完瑜珈動作時，一度跪在瑜珈墊上爬不起來，逗樂現場學員。（記者王榮祥攝）

    陳其邁做完瑜珈動作時，一度跪在瑜珈墊上爬不起來，逗樂現場學員。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心，跟學員互動。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心，跟學員互動。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心體驗插花，有學員鼓勵他來上課當班草。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心體驗插花，有學員鼓勵他來上課當班草。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心與長輩同樂。（記者王榮祥攝）

    陳其邁訪視長青中心與長輩同樂。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    深夜跑到愛河灣看「小企鵝」 陳其邁：高雄等著你
    2022/07/27 07:25

    深夜跑到愛河灣看「小企鵝」 陳其邁：高雄等著你
    鷹狀元簽約金 天花板580萬?
    2022/07/26 05:30

    鷹狀元簽約金 天花板580萬?

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    無盟議員陪蔡英文、陳其邁拜廟 柯志恩：人之常情
    2022/07/22 19:26

    無盟議員陪蔡英文、陳其邁拜廟 柯志恩：人之常情
    巨大小海豹現身愛河灣 陳其邁預告還有其他「夥伴」
    2022/07/22 18:22

    巨大小海豹現身愛河灣 陳其邁預告還有其他「夥伴」
    陳其邁10天訪11區！綠營：對手台北看高雄、邁邁高雄走透透
    2022/07/20 21:20

    陳其邁10天訪11區！綠營：對手台北看高雄、邁邁高雄走透透
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播