陳其邁陪長輩練瑜珈叫好幾聲「喔...」 差點爬不起來

陳其邁訪視長青中心，陪長輩練習瑜珈，轉身時不時發出「喔」聲。（記者王榮祥攝）

2022/07/27 10:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今上午訪視富民長青中心暨育兒資源中心，除慰問長輩學員，還親自下場陪練瑜珈跟學習插花，做瑜珈動作時，陳其邁叫了好幾聲「喔」！完成後還一度跪著爬不起來，笑說住家就在隔壁，「再過幾年我就會來」。

富民長青中心暨育兒資源中心位於高市左營區富民路上、緊鄰巨蛋商圈，從2007年開辦長青學苑，陸續增加服務項目與規模，涵蓋銀髮族課程、老人個案管理中心、日托服務、獨居長者關懷訪視，目前委由高市亞鐳慈善會經營，部分空間規劃育兒資源中心。

陳其邁今上午偕同議員李伯毅、議員參選人黃偵琳與陳子瑜，共同訪視長青中心，除了慰問長輩，陳其邁還親自下場陪練瑜珈跟插花，與銀髮學員同樂。

練習瑜珈動作時，陳其邁在轉身時不時發出「喔」的聲音，逗得學員笑呵呵，但他還是努力跟著做好每一步驟，只是完成後，一度跪在瑜珈墊上爬不起來，真正感受到練習瑜珈的難度。

陳其邁指出，現在65歲以上長輩占全市人口17.9%，在地安老是市府重要政策，上任後累計布建472個關懷據點，今年底會達520處，並結合醫療與其他資源，提供長輩更好服務，也朝蔡總統一個行政區一個住宿機構、一個國中學區一個日照中心方向進行。

陳其邁還笑說，自己住家就在富民長青中心旁邊，請長輩們等他、「再過幾年我就會來」。

陳其邁做完瑜珈動作時，一度跪在瑜珈墊上爬不起來，逗樂現場學員。（記者王榮祥攝）

陳其邁訪視長青中心，跟學員互動。（記者王榮祥攝）

陳其邁訪視長青中心體驗插花，有學員鼓勵他來上課當班草。（記者王榮祥攝）

陳其邁訪視長青中心與長輩同樂。（記者王榮祥攝）

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