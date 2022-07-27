女房客酒醒發現自己被抱著 全裸房東瞎扯：這樣才不會給鬼壓

高雄一名蔡姓房東涉性侵女房客，還瞎扯「抱著睡才不會給鬼壓」。示意圖（資料照）

2022/07/27 10:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕51歲蔡姓房東把自家分隔成數間房分租，一名女房客跟蔡男去廟裡參拜完後，被邀約到他房裡拔罐紓壓，結果竟被性侵得逞，蔡男瞎扯「抱著睡才不會給鬼壓」，還說自己忘了問她願不願意做愛，被檢方依趁機性交罪起訴。

檢方指出，蔡男平時靠著三民區的透天厝收租過活，他把房間分成多間套房租給附近的上班族，自己也住其中一間，今年5月21日，一名向蔡男租屋的女房客，跟著蔡男一起去廟裡參拜後，兩人回到住處，女房客提到自己全身酸痛，蔡主動說要幫她拔罐紓壓。

女房客紓完壓要回自己房間，蔡再邀她一起喝酒，結果女房客才喝兩杯就醉倒，醒來時，見到自己下身赤裸，而房東則是全裸抱著她躺在床上；女房客慌亂跑出房門求援，警方循線找到蔡男時，蔡辯稱女房客只喝了20CC的威士忌，才喝這麼一點酒不可能醉倒。

蔡男還瞎扯，他認為是女房客想要答謝他租房的恩情，才會故意躺在床上獻身於他，而且「抱著睡才不會給鬼壓」，否則女房客的房間就在旁邊，想睡覺可以回自己房間睡，不用留在他房間。

檢警查出，蔡男從去年7月到11月，短短4個月就犯下3件性騷擾案，他也曾對另名女房客性騷擾還限制她的自由，更擅自按密碼鎖進入另名房客房間與對方吵架，檢方認為也有再犯之虞，向法院聲押獲准迄今。

雄檢偵查時，蔡一樣否認性侵女房客，還說可能是自己也喝醉了，忘了問女房客願不願意做愛，想說抱在一起睡就是愛人，是愛人就想做愛，沒有強迫對方；由於女房客懷疑自己酒裡被下藥，但檢方根據醫院報告，並沒有發現她身體裡有毒物或藥反應，因此檢方根據相關事證，依趁機性交罪將色房東起訴。

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