中小學及幼兒園開學後 全面推安全教育課程

全國中小學將在8月30日開學，教育部自新學年起「全面推動安全教育課程」。苗栗縣文山國小校長王淑美今在全國教育局長會議中分享。（記者林曉雲攝）

2022/07/27 09:26

〔記者林曉雲／高雄報導〕全國中小學將在8月30日開學，高級中等以下學校及幼兒園自新學年起「全面推動安全教育課程」，教育部已完成「交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全」5大主題課程，期提升學生的安全意識，降低意外事故傷害。

教育部今在高雄市舉行全國教育局長會議，教育部長潘文忠表示，少子化，孩子已生的愈來愈少，意外事故卻會奪走孩子的生命，讓人戰戰兢兢，因此，安全教育課程採分齡適性且結合在地方式，讓安全成為素養，共同守護孩子。

國教署科長廖曼雲說明，經盤點高中以下教科書，各學習階段均有安全教育篇章，以健康與體育、綜合活動、社會、生活課程、全民國防教育等領域為主，請各地方政府將安全教育納入學校課程計畫。

教育部與交通部合作開發5大安全教育主題課程模組，各主題均規劃每學期4至6節課的教案及教學示例，搭配領域教科書內容，方便學校實施；教育部也補助縣市政府幼兒園將安全教育納入教保課程，新學年預計補助150園。

以交通部委託靖娟兒童安全文教基金會開發的交通安全教育課程模組為例，國小低年級學習辨識環境危險及如何安全過路口、中年級學習搭乘大客車及事故避難逃生、高年級學習安全騎乘自行車，國中學習防範自行車事故傷害及交通法規，高中學習機車安全駕駛觀念。

教育部也補助50校成為安全教育重點學校，成立教師專業學習社群，運用安全教育課程模組，發展安全教育課程地圖及校內模組，並將經驗分享區域學校。

今年4月至8月，教育部與靖娟基金會合作辦理交通安全教師線上專業成長研習，約有4,500位學校行政人員及領域教師參加；另將建置7單元教學研習課程影片，放置「教師e學院」供教師線上研習。

苗栗縣文山國小校長王淑美表示，學校鄰近高速公路，位於國華幹道，苗栗境內又有斷層帶，有需要提升學生的安全意識，課程結合卡牌遊戲等讓學童在「做中學」強化交通安全觀念，例如透過順口溜的情境設定戲劇課程，或透過VR虛擬實境體驗過馬路內輪差及視野死角等。

新竹市光武國中校長林茂成表示，台灣是充滿力量的島嶼，該校藉自然探索課程培育學生，包括登山、單車、溯溪等，2017年還遠征瑞士，研發出每日跑步卡，協助學生每天跑2千或3千公尺，以擁有足夠的體能。

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