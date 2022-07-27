深夜跑到愛河灣看「小企鵝」 陳其邁：高雄等著你

陳其邁昨夜跑到愛河灣找小企鵝「邁」萌，邀請大家來高雄參加「台灣設計設計台灣」系列活動。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/27 07:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨夜跑到愛河灣，感受PP Mini小小企鵝與無所事事小海豹的人氣，還拿起小企鵝布偶，為6隻由高雄創作者創作的Line貼圖明星在愛河灣集合的活動代言，向全台民眾喊話「充滿設計能量的高雄，正在等著你」。

陳其邁昨夜在臉書po圖，強打最新消息，說明PP Mini小小企鵝也來愛河灣，6隻由高雄創作者創作的Line貼圖明星，將陸續在愛河灣集合。

他進一步說明，Line貼圖明星是為了「2022台灣文博會與台灣設計展」在高雄而集合，因應兩大展在高雄，市府在7到10月間也會推出「台灣設計設計台灣」系列活動。

陳其邁說，系列活動會將文化深度融合城市底蘊，讓設計能量遍佈38行政區，包含文博遶境、台灣IP高雄原創、紅磚街屋、雄鎮北門、TAKAO ROCK、大港閱冰等。

數不盡的活動，將以設計搭配創意，呼應1931年的高雄港勢展覽會曾宣告的「以台灣的高雄，邁向世界的高雄」，帶大家重現高雄歷史，發掘在地特色。

陳其邁以略帶挑釁口吻表示:「說這麼多，你還不來嗎」？「多采多姿、充滿設計能量的高雄，正在等著你」！

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