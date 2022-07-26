柯志恩促速評估第2條旗津過港隧道 簡煥宗：去年7月就做了

針對柯志恩主張儘速評估第二條旗津過港隧道，簡煥宗（中）表示去年7月就做了。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/26 22:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩訴求儘速評估第二條過港隧道！民進黨高市議員簡煥宗指出，第2條過港隧道去年7月就委外進行可行性評估了，他問柯志恩「要不要做好功課再來」！

簡煥宗表示，柯志恩今天走了一趟旗津後，得出結論是第2條過港隧道跟輕軌要趕快規劃；但他想提醒柯志恩，知道第2條過港隧道，已在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？且明年6月評估報告就會出來，輕軌路線也納入可行性報告中。

簡煥宗質疑，這些資訊、柯志恩身旁的2位議員會不知道？這就是柯志恩被提名一個月來，特地在台北和智囊團隊討論出來後、得出的交通政策？一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策！

然後！韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，簡煥宗驚嘆說：「我沒聽錯吧？！還以為這是在反串。」

簡煥宗認為，畢竟國民黨長久以來就是見不得高雄建設和發展，柯志恩的團隊總協調黃昭順前立委，可是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化、還有捷運黃線的元兇！

他直言，柯志恩要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設、來向高雄市民道歉？

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