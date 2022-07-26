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    小海豹夥伴來了！ 愛河灣「小小企鵝」充氣曝光

    愛河灣第二隻「PP mini 小小企鵝」今天下午在岸邊試充氣後，日落時分已就定位。 （翻攝自高雄好過日）

    愛河灣第二隻「PP mini 小小企鵝」今天下午在岸邊試充氣後，日落時分已就定位。 （翻攝自高雄好過日）

    2022/07/26 20:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022台灣文博會打頭陣的「無所事事小海豹」充氣裝置，最近爆紅後，第2個充氣裝置「PP mini 小小企鵝」今天下午在岸邊試充氣後，日落時分已就定位。

    2022台灣文博會打頭陣的「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣，這幾天爆紅，成為高雄最熱門的打卡景點。今天下午，「PP mini 小小企鵝」在岸邊試充氣後，日落時分已就定位，準備漂浮在水上。

    臉書社團「高雄好過日」表示，配合8月5日展至8月14日的台灣文博會，10月7日至23日的台灣設計展，聊療漂漂河剩餘4隻夥伴，可能會在這2週陸續現身，預料將引起另一波可愛經濟熱潮。「這6隻2D轉3D的貼圖主角，皆是高雄原創IP，更有城市代表意義!」

    高雄市政府今天下午召開市政會議，會中進行2022台灣文博會及台灣設計展簡報，台灣文博會首次離開台北，即移師高雄舉行，台灣設計展則是睽違10年重返高雄，兩展史無前例同時在高雄舉辦。

    市長陳其邁表示，系列活動8-10月陸續舉辦，是後疫情首波全國性大型活動，陸續推出文博遶境、台灣IP高雄原創、虛擬集章等活動，受到熱烈討論，更集結預約、導覽、支付等功能的高雄幣平台，打造觀展全新形態，希望讓更多人看見高雄文創實力。

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣。（高市府提供）

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣。（高市府提供）

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