為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    豪宅老鼠亂竄 高雄市府動員80人清「鼠窩」

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    2022/07/26 19:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1棟豪宅內竟有老鼠、蟑螂亂竄，鄰居指稱2年內就抓了400隻老鼠，影響社區公共衛生；三民區長宋貴龍今與環保局取得屋主同意書，找來家屬說服康姓住戶，環保局動員40人清理、消毒環境，還給社區居民乾淨的生活環境；寶獅里長林昆明感謝市府解決社區污染問題。

    三民區寶獅里這棟透天厝堆放大量廢棄物，造成老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，有住戶2年捕獲400隻老鼠，甚至半年內就捕獲148隻，環保局認定該戶廢棄物未清除，影響公共衛生，5個月開罰38700元。

    三民區長宋貴龍與環保局聯手，先取得屋主同意書，今天下午4時動員80名人力，會同衛生局、警方等到場，展開聯合清除作業，康男一度拒絕開門，也不願市府清理住處，市府試圖破門而入。

    宋貴龍請來康男阿姨溝通，同意安置康男3隻貓咪，大約花了半小時，成功說服康男開門，凱旋醫院醫師立即評估康男狀況，在康男阿姨協助勸說下，康男同意送醫治療。

    環保局出動4車40人到場，展開消毒、清除作業，幾百隻蟑螂從屋內竄出，還飛撲宋貴龍、清潔人員身上，現場尖叫聲連連，合力殲滅蟑螂大軍，實在好恐怖！

    三民區長宋貴龍表示，市府今年4月以來多次辦理會勘，採取柔性勸導、開罰手段，來遏止住戶不作為，但因成效有限，市府今取得屋主同意書，找來阿姨道德勸說，環保局強制進入、積極清理，同時請來凱旋醫院醫師陪同康男就醫，並協助安置3隻貓咪，恢復乾淨社區樣貌，也將持續勸導康男維護住家環境。

    對於住家淪為「鼠窩」造成社區環境衛生，康男表示，他喜歡小動物，學佛不喜歡殺生，他覺得非常抱歉，他鄭重向受到傷害的人道歉。

    寶獅里長林昆明為了社區努力10年，103年登革熱大爆發，他曾出面與市府協調康男，強制清除康男住家廢棄物，不料康男依然故我，千萬豪宅不是住人是住老鼠，實在令人不可思議。

    林昆明表示，「鼠窩」已存在10年，社區居民都很痛苦，感謝市長陳其邁團隊，積極、快速、徹底解決寶獅里10年來頭痛的社區污染問題，還給居民優質的居住生活品質。

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，地上佈滿蟑螂屍體。（記者陳文嬋攝）

    高市府今動員80人清除「鼠窩」，地上佈滿蟑螂屍體。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄豪宅鬧鼠患 環保局：附近髒亂透天厝疑鼠窩 5個月已罰13次
    2022/07/25 11:32

    高雄豪宅鬧鼠患 環保局：附近髒亂透天厝疑鼠窩 5個月已罰13次
    慎入！他住高雄數千萬豪宅 家裡放8個籠子半年捕獲148隻老鼠
    2022/07/25 07:49

    慎入！他住高雄數千萬豪宅 家裡放8個籠子半年捕獲148隻老鼠

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播