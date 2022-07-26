高市船廠BA.5群聚陽性+4！衛生局：研判是舊案、職場疫情未擴散

衛生局簡任技正潘炤穎表示對首次檢驗陰性者107人，昨再進行採檢，發現4人陽性。（市府提供）

2022/07/26 17:27

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄某造船廠傳出BA.5本土病例家庭及職場群聚感染，衛生局表示，昨對首次檢驗陰性的107人做第2次採檢，發現4人陽性，其中2人於5月曾確診，研判為舊案；另2人Ct值偏高，已送基因定序，評估職場疫情並沒有進一步擴散。

這起群聚疫情的指標個案是50多歲男性船廠員工，因重複感染確診，經PCR採檢陽性，送中央基因定序為BA.5，經疫調匡列接觸者採檢，其中家庭與職場接觸者12人陽性，另107人陰性。

衛生局表示，對首次檢驗陰性者107人，昨（25日）再進行序列採檢，發現4人陽性，1人Ct值 28.8，其餘3人Ct值35至36，4人均無症狀。其中2人於5月曾確診，初步研判應為舊案；另2人Ct值偏高，已送基因定序，進一步確認病毒株BA.2或BA.5以釐清相關風險，評估職場疫情並沒有進一步擴散，已有初步掌握。

市長陳其邁昨召集專家會議討論目前BA.5相關防疫策略，並強調針對高雄港港埠工作者應加強個人防護，催種第4劑COVID-19疫苗並落實風險對象COVID-19居家快篩健康監測。

衛生局也引述高雄長庚醫院林孟志教授說明：BA.4、BA.5已成為全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron變異病毒株特性，「免疫逃脫」風險較高，且傳染力高於Omicron約40%，症狀較為明顯。但在許多已發生BA.4、BA.5盛行的國家地區研究統計，並無有顯著高於Omicron的重症或死亡風險。

衛生局說，研究顯示，若已接種疫苗的人，感染後嚴重程度會減緩，也降低傳播給他人的機率。如已感染過，再來BA.4、BA.5的確有機會再次感染，最好方法是感染後3個月如未打滿疫苗，仍要再次接種，打疫苗是最有效BA.4、BA.5病毒的防治方法。

衛生局表示，高雄市今日公布新增2584例本土確診個案，盛行率達18.78%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。

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衛生局表示對首次檢驗陰性者107人，昨再進行採檢，發現4人陽性。（圖市府提供）

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