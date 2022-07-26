柯志恩「出關」首個公開行程訪旗津 提興建第二條過港隧道

柯志恩騎著三輪車，上面載著兩名國民黨市議員。（記者葛祐豪攝）

2022/07/26 17:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩確診後，度過7+7隔離期，今天正式「出關」，第一個公開行程是下午搭渡輪赴旗津，除了拜廟、騎三輪車，並參加提名同志介紹會； 談到旗津政策，她特別提出興建第二條過港隧道、建構醫療系統等。

柯志恩今天一早前往文化中心向晨起民眾拜票，接著拜訪高雄市唐氏症歡喜協會，與唐氏症者共舞、製作手工蛋捲，但都是不公開行程。

第一個公開行程是今天下午2點，柯志恩在鼓山輪渡站搭乘旗鼓輪，前往旗津拜票。針對解除管理後的第一個公開行程，為何選擇旗津？她接受聯訪時表示，旗津是觀光重鎮，她的未來政見，觀光是很大主軸，特別是疫情後，旗津生意受到很大影響。

談到旗津政策，柯志恩提出興建第二條過港隧道，要與輕軌旗津線一樣趕快籌畫；此外，旗津有很多老人，醫療系統很重要，要把長輩照顧好；另外則是如何讓旗津的觀光起飛、海岸區域安全、環保和低碳處理，都希望好好改進。

媒體也問她「未來的選戰節奏如何加速？」柯志恩透露，本週三空戰部隊會到齊，週五也會公布新的團隊成員，空戰陸戰會加快腳步。

柯志恩由國民黨議員蔡金晏、陳美雅陪同，走訪旗津大街商圈，聽取業者意見，並頂著烈日試騎一段三輪車。隨後參加國民黨提名同志介紹會，她用流利的台語的自我介紹說，她出生於屏東潮州，22歲才離開南部，高雄屏東是一家人，鄉親也給她熱烈支持，高呼「凍蒜！」

柯志恩參加旗津區國民黨提名同志介紹會，用流利的台語的自我介紹。（記者葛祐豪攝）

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