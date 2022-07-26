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    8歲雙胞胎姐妹玩「狼人殺」被騙裸照 變態男再誘國中少女拍私處

    8歲雙胞胎姐妹玩「狼人殺」被騙裸照，變態男被警方搜索隔天再騙國中少女拍私處。示意圖。（資料照）

    8歲雙胞胎姐妹玩「狼人殺」被騙裸照，變態男被警方搜索隔天再騙國中少女拍私處。示意圖。（資料照）

    2022/07/26 12:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子曾在網路誘騙國中女生跟他做愛被抓，又在玩網遊「狼人殺」時，誘騙8歲雙胞胎姐妹拍下體裸照供他欣賞，小姐妹媽媽報案，陳男被警方搜索隔天，竟又騙了1名14歲國中生拍私密處，法官認為他不知自律自省，依違反兒少性剝削防制條例重判他徒刑4年8月。

    判決指出，在家裡幫忙送貨的陳姓男子，2013年間，玩網路遊戲時結識未滿16歲的少女，他約少女外出時發生性行為，被台中地院判刑3月、緩刑2年；2021年5月，陳男玩網遊「狼人殺」時，結識一對8歲的雙胞胎姐妹，他為了滿足性慾，竟誘騙2個小女生互拍下體裸照，還叫她們用異物插入下體，再拍照給他欣賞。

    小姐妹母親查覺異狀報警，警方於同年8月24日前往陳男位於桃園的住處搜索並扣得相關物證後，陳男不是現行犯，接受警方問訊離開警局後，竟於隔天又在網路遊戲上，搭訕14歲國中少女，並稱對方「老婆」，央求少女拍下體裸照給他看。

    少女陸續拍了4張下體裸照，陳男在照片存在電腦裡收藏，直到少女親友查覺異狀報警，警方再度揪出陳男惡行送辦；高雄地院審理時，陳男坦承犯行，法官查出，他除了與未成年少女發生性行為被判刑3月、緩刑2年外，誘雙胞胎小姐妹拍裸照也被台南地院判刑3年6月。

    陳男強調自己有誠意跟少女家屬和解，但因分期給付條件談不攏，一直無法彌補被害人損失，法官認為，陳男惡性重大，有予以較高強度刑責矯正的必要，因此依違反兒少性剝削防制條例重判他徒刑4年8月，可上訴。

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