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    首頁　>　高雄市

    男子侵入軌道遭撞傷！台鐵鳳山-大樹單線雙向行車 列車延誤

    台鐵31414區間車今天上午9時54分於大樹九曲堂車站前方500公尺發生事故。（讀者提供）

    台鐵31414區間車今天上午9時54分於大樹九曲堂車站前方500公尺發生事故。（讀者提供）

    2022/07/26 10:35

    〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕台鐵鳳山往大樹九曲堂31414號區間車今天上午9時54分，疑似一名外勞侵入火車行駛路線，與火車發生擦撞受傷送醫，全案鐵路警察調查中。高雄鳳山站至九曲堂站的南下、北上列車，採單線雙向行車，列車均有所延誤。

    消防局據報前往大樹區九曲堂火車站救護1名男子（30歲），疑似遭火車擦撞，初步無明顯外傷、情緒激動、意識清楚，經救護人員初步處置後，由警員陪同送醫。

    台鐵表示，鳳山火車站往大樹九曲堂車站31414號區間車今天上午9時54分發生事故，一名疑似外勞男子侵入火車行駛路線，於大樹九曲堂前方500公尺處，與火車發生擦撞受傷送醫。

    台鐵表示，目前區間車延後行駛，全案鐵路警察調查中。

    鐵路警察初步調查，民眾當時違規闖入站間的軌道，造成死傷，目前原因仍待調查，由於距離下一個停靠車站仍有300公尺，台鐵已派出列車接駁，車上130名旅客受影響，於10時33分完成接駁，目前事故區間車停留現場，將待鐵路警察完成蒐證後才放行，全案鐵路警察調查中。

    受此事故影響，台鐵列車均有延誤情形，受影響車站包含鳳山、後庄、九曲堂，預計11時30分恢復正常行駛。

    台鐵31414區間車今天上午9時54分於大樹九曲堂車站前方500公尺發生事故。（讀者提供）

    台鐵31414區間車今天上午9時54分於大樹九曲堂車站前方500公尺發生事故。（讀者提供）

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