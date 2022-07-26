羅智強助攻柯志恩公布「秘密武器」 李雨蓁秀「武林秘笈」對嗆
2022/07/26 10:33
〔記者葛祐豪／高雄報導〕前台北市議員羅智強昨公布助攻柯志恩的「秘密武器」，原來是他的子弟兵陳芳盈將資助20輛宣傳公車；對此，台灣基進組織部主任李雨蓁酸說，如果這個也配叫秘密武器，那台灣基進在高雄的聯合公車廣告，可說是「武林秘笈」了吧？
羅智強上週末在高雄預告，本周一將公布幫助國民黨高雄市長參選人柯志恩的「秘密武器」，外界相當期待。
昨天羅智強與柯志恩合體，在台北召開記者會，公布這項「秘密武器」，原來是他的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈，將捐出自己一部分政治獻金，資助柯志恩20輛宣傳公車，效仿羅智強2018年時，義助韓國瑜的100輛宣傳公車。
對此，台灣基進組織部主任李雨蓁酸說:「如果羅智強這個也配叫秘密武器，那台灣基進在高雄的聯合公車廣告也，可以說是『武林秘笈』了吧？」
李雨蓁指出，這是台灣基進高雄7位議員參選人「竹林七賢」，每人拿出1萬元，湊一湊買了7台公車廣告，為了讓每分錢發揮到極致，硬是把7個人都塞進了版面中。
李雨蓁強調，哪有人可以像國民黨羅智強子弟兵這樣，可以一次拿出20萬出來的！「這是哪門子的秘密武器？看起來就只像是富有的國民黨左手進右手出，為了搏聲量與新聞版面的操作手法罷了!」