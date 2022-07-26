啞鈴砸頭、藍波刀刺頸 弟伴兄屍7天後嫌臭逃亡

王姓男子殺哥哥後伴屍7天受不了惡臭，才拜託不知情的友人報警。（讀者提供）

2022/07/26 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓兄弟長期感情不睦起口角，57歲弟弟先拿14磅重的啞鈴打爆68歲哥哥的頭，再拿藍波刀刺哥哥脖子，哥哥當場血流不止死亡，行兇後，弟弟竟用棉被蓋住屍體，伴屍7天後受不了惡臭才拜託不知情的友人報警，警方獲報圍捕時，王男還拿刀殺傷員警，檢方偵結後依殺人等罪將他起訴。

檢方指出，住在高市前鎮區南衙路的王姓兄弟，兩人素來不睦，常因細故發生爭執；今年4月18日下午1點，兄弟倆在家裡又吵了起來，弟弟上樓拿了1把藍波刀放在腰際，另隻手再拿14磅重啞鈴，弟弟返回1樓客廳，看到哥哥在客廳沙發上觀看電視時，隨即持啞鈴砸向哥哥的前額頭。

哥哥見狀想要閃躲，但還是沒閃過被啞鈴砸傷前額，造成前額骨開放性骨折傷及腦部，痛到躺在地上無法起身，弟弟見哥哥受傷倒地，再拿藍波刀刺向哥哥的左頸部，刀子深入左頸部大動脈，哥哥當場血流不止慘死。

弟弟見哥哥倒在血泊中竟未將他送醫急救，而是持棉被蓋住哥哥的屍體繼續在房屋內居住；伴屍7天後，弟弟受不了哥哥屍體發出惡臭，透過簡訊通知其不知情的李姓友人協助報案，請警方處理遺體，並趕在警方到場前離開房子。

警方獲報到場後，確認王姓男子已明顯死亡，且脖子和頭部有致命傷，經深入了解後，確認凶手是弟弟，但因弟弟身上另案通緝中，早已不知去向，經連續3天搜查，，在旗津區風車公園一帶發現弟弟行蹤。

員警前往圍捕時，王男自知難逃法網，先是用藍波刀抵住自己的脖子，警告員警不要靠近，員警在旁好言勸說，並遞上香菸降低其注意力，趁王母點菸時飛撲上前，但還是被王男持刀劃傷手臂（傷害部分未提告訴），最後終於逮捕弟弟歸案，檢方偵結後依殺人、妨害公務等罪將他起訴。

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