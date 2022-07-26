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    女大生畢業前夕機車遭竊 2年後警通知領回被誤當詐騙集團

    女大生畢業前夕機車遭竊，近2年後警尋獲通知領回，失主感佩高雄警方的用心。（民眾提供）

    女大生畢業前夕機車遭竊，近2年後警尋獲通知領回，失主感佩高雄警方的用心。（民眾提供）

    2022/07/26 09:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕失竊近2年的機車竟還能失而復得，台中的陳姓車主接獲高雄警方通知「領回」，一度還以為遇到詐騙集團，失主表示，車子是女兒在高雄就讀大學的代步工具，前年11月遭竊報失，沒想到竟還能失而復得，欣喜若狂，今特別向保大黎明中隊表示感謝。

    保大今指出，黎明中隊小隊長黃燦明，警員劉瑞騰、洪良鐘等3人，昨執行巡邏勤務時，行經苓雅區興中二路與文衡二路口旁一家超商前，發現門口有一輛機車佈滿灰塵，而且車身放置了一件完好的外套衣物遮蓋牌照，研判該車疑有異常，以警用M-POLICE電腦查詢，發現竟是一輛失竊機車。

    警方查出該機車於前年11月間報失竊，當時最後停放地點在苓雅區永樂街，女大生將機車停放好後，再返回騎車時竟不翼而飛，她於畢業前夕失車，她和家人原對尋獲該車已不抱希望，直到昨天接到警方通知拾獲失車，家人還以為是詐騙集團，經員警一再保證及確認，才確定不是夢。

    車主陳女表示，沒想到失竊近2年機車還有機會被尋獲，對警方尋獲失竊車輛的積極與用心，表示感佩；保大大隊長陳楨筌表示，員警巡邏時憑藉著長期累積下來的實務經驗與技巧尋獲失竊車輛，近期已接連尋獲3輛失竊機車，交還車主，讓市民對治安有感，警方也將持續防竊查贓作為，以維護民眾財產安全。

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