民眾黨報准藝人安定亞參選高市議員 提名將採5+3或6+2模式

民眾黨報准八點檔藝人安定亞，參選大寮、林園市議員選戰。 （翻攝自安定亞臉書）

2022/07/26 09:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022高雄市議會改選競爭激烈，民眾黨目前已提名5位參選人，目標是提滿8席，將採取5+3或6+2的合作模式，最新情況是報准八點檔藝人安定亞，參選大寮、林園區市議員。

面對年底選舉，民眾黨已在高雄市提名第四選區（左楠）市議員參選人莊貽量，第五選區（仁大）陳惠君、第六選區（旗鼓鹽）劉家榮、第七選區（三民）李佳玲、第九選區（鳳山）陳妙真等5人。

此外，第八選區（前金、新興、苓雅）具親民黨與民眾黨雙重黨籍的現任議員吳益政，為求夾縫中求突破，獲民眾黨同意，決定改用無黨籍參選。

民眾黨的目標是提滿8席，對此，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥表示，原則是能正式提名的，就正式提名，無法正式提名，但願意與民眾黨合作的，就採取報准報備參選方式。

他透露，最近已報准李建輝（藝人安定亞）參選大寮、林園，形式跟吳益政有點像，都是在地的，也是民眾黨的黨員。

李建輝2020年曾代表台灣維新，參與高雄市第六選區（鼓山、鹽埕、前金，新興等區）立委選舉，得票數3082票落選。

馮啟彥指出，市議員的操作上，可能採5+3或6+2模式，除了已提名的5人外，在勝選最大考量下，另外2至3人可能以報准方式，以無黨籍參選，民眾黨也不會硬逼著每個人都穿上該黨的背心。

民眾黨最後一個仍在評估的選區，是前鎮小港選區，馮啟彥說，可能會提名葉政瑋，但他又兼組織活動部主任，因此還要評估，目前還有其他人選也在接觸。

據了解，已脫離國民黨的前市議員朱挺玗，也將投入前鎮小港市議員選戰，但民眾黨考量她的背景，目前較不傾向提名她。

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