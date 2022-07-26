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    年近60柯志恩解隔離拚陸戰 阿公阿嬤：看起來像30幾歲！

    柯志恩一早到文化中心，向晨運民眾拜票，阿公阿嬤驚呼:「看起來像30幾歲!」（記者葛祐豪攝）

    柯志恩一早到文化中心，向晨運民眾拜票，阿公阿嬤驚呼:「看起來像30幾歲!」（記者葛祐豪攝）

    2022/07/26 08:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩確診後，度過7+7隔離期，今天正式「出關」展開陸戰，選擇文化中心作為拜票第一站，一些晨運的阿公阿嬤看到她本人驚呼:「怎麼像女孩一樣」、「看起來像30幾歲!」

    柯志恩「出關」後第一天的公開行程，安排今天下午搭旗鼓輪到旗津拜票、拜廟，並參加提名同志介紹會。但其實她一早，就悄悄前往文化中心，向晨運的民眾自我介紹，旁邊僅跟著4位年輕小編與助理。

    文化中心廣場與草坪腹地廣闊，周遭有不少軍公教選民，柯志恩展現誠意走了一大圈，沿途不斷自我介紹「我是柯志恩!」，還碰到已故議長許崑源的前妻、及一些來自屏東的退休教師、醫生，紛紛對她加油打氣。

    由於經常運動的關係，年近60的柯志恩，體態仍保持得不錯，一些阿公阿嬤看到她本人驚呼:「怎麼像女孩一樣」、「看起來像30幾歲!」

    柯志恩受訪時說，今天是她解隔離後的第一天，6點多就來文化中心報到，很高興看到很多群眾，在運動之暇，對她展現熱誠，她也希望未來每一天早上，都到高雄人潮聚集的地方，展現誠意、介紹自己。「目前還是以市區人潮聚集的地方，當作早餐拜會的重點，但每一區的角落都會走到!」

    柯志恩帶著4位年輕小編與助理，一早前進文化中心拜票。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩帶著4位年輕小編與助理，一早前進文化中心拜票。（記者葛祐豪攝）

    支持者與柯志恩合影。（記者葛祐豪攝）

    支持者與柯志恩合影。（記者葛祐豪攝）

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