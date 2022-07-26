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    首頁　>　高雄市

    競總主委葉匡時摔車骨折 柯志恩：對輔選一點影響都沒有

    柯志恩今天正式「出關」，前往文化中心向晨運民眾拜票。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩今天正式「出關」，前往文化中心向晨運民眾拜票。（記者葛祐豪攝）

    2022/07/26 08:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長參選人柯志恩競選總部主委、前高雄市副市長葉匡時，傳出在大禹嶺騎單車摔傷骨折，恐須休養2、3個月；對此，柯志恩今早受訪時強調，葉匡時是用腦袋瓜運籌帷幄，對輔選一點影響都沒有！

    葉匡時這幾天隨著社團法人亞太公私合夥建設（PPP）發展協會的騎車團，騎單車前進武嶺。昨天深夜他在臉書發文說， 第三天行程從武陵農場騎到武嶺，沿路風景壯麗，美不勝收。可惜他不慎在快到大禹嶺路上摔車，很遺憾未能騎上武嶺。

    葉匡時表示，捷安特先安排一輛車子接他到榮總埔里分院，診斷是左肩鎖骨末端骨折，他接著回台北，直接入住台大醫院，已完成手術，要休養2、3月可完全康復。「等我康復後，我一定要再騎一次，完成北進武嶺心願！」

    度過7+7隔離期後，柯志恩今天正式「出關」，對於折損輔選大將葉匡時，柯志恩一早受訪時說，葉匡時平時活動力很強，稍微受點小傷，葉匡時也報平安，他們也表達關切。

    柯志恩強調「葉匡時是用腦袋瓜運籌帷幄，即使臂膀有一些問題，對輔選一點影響都沒有，他也再三保證。葉匡時告訴我們，2、3個月後休養好，他還是會繼續挑戰讓他摔下來的地方，為他拍拍手。」

    據了解，柯志恩的競選團隊中，葉匡時主要負責政策面，實際操盤是由競選總部總幹事立委吳怡玎、執行總幹事莊啟旺、蕭漢俊為主。

    柯志恩競選總部主委、前高雄市副市長葉匡時（中），傳出在大禹嶺騎單車摔傷骨折，恐須休養2、3個月。（翻攝自葉匡時臉書）

    柯志恩競選總部主委、前高雄市副市長葉匡時（中），傳出在大禹嶺騎單車摔傷骨折，恐須休養2、3個月。（翻攝自葉匡時臉書）

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