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    共有土地因蓋農舍受損 更審大逆轉判高市府賠329萬

    土地因共有人蓋農舍遭管制，高雄高分院大逆轉判市府國賠。（記者鮑建信攝）

    土地因共有人蓋農舍遭管制，高雄高分院大逆轉判市府國賠。（記者鮑建信攝）

    2022/07/26 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市古姓男子發現祖產土地，因共有人興建農舍而被管制，認為美濃地政事務所有疏失，要求國賠329萬元，高雄高分院更審後大逆轉，認定興建時未取得古父同意書，判決市府工務局要賠這筆錢。

    古男指出，高雄市美濃區福安段165地號土地，原為郭姓男子和他父親共有，各有1/2持分。1992年間，他向郭購買該1/2土地，並於2007年11月16日又自其父受贈移轉應有的1/2均分。

    當時買受和受贈土地時，登記謄本上均無任何套繪管制註記，直到2016年1月底，調取土地地籍謄本時，卻被註記：「未經解除套繪管制不得辦理分割、已提供興建農舍」等語，經查詢始得知郭早在1983年，以其配偶名義雖在自己的土地興建農舍，但其父持有的1/2土地，因此被套繪管制，無法蓋農舍，導致權益受損。

    他說，郭蓋農舍事先未經共有人即其父同意，地政事務所卻准予興建有過失，因此要求國賠329萬。

    市府工務局則說，郭申請農舍時，有其妻土地使用同意書，當時法令並未規定需要共有人同意書。並說，古男於2007年11月受贈該土地，卻於2017年2月始提起訴訟，已逾5年的請求權時效。

    高雄高分院更1審調查，古男在2016年申請土地謄本，才發現因郭蓋農舍致其土地被管制，並在隔年提起訴訟，沒有超過5年請求權。

    此外，美濃地政事務所未經共有人同意，卻准予興建農舍，的確有疏失，改判古男勝訴，可上訴。

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