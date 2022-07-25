全台十大夜景高雄佔4處 市府小編加碼3處「口袋名單」

夜遊壽山步道，有機會看見高雄市區的夜間風貌。（照片提供：高雄畫刊、攝影：張晉瑞）

2022/07/25 22:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友熱議的全台十大夜景、高雄佔了4個！高雄市政府臉書粉專小編今晚加碼口袋名單，點名旗津藍眼淚、壽山步道、還有加速無所事事小海豹的高雄流行音樂中心，強調今夜讓你在高雄流連忘返。

高市府小編說明，被網友點名的高流、是在旋轉橋部分，但高流不僅有充滿設計感的海音館座落在岸邊，現在更有無所事事小海豹、躺在高流海音館前水域上，讓可愛陪大家度過這個盛夏。

小編進一步提到「旗津夜濱步道、高雄的藍眼淚在發光」，鼓勵大家來到高雄、不能錯過夜晚的旗津海濱，旗津夜濱步道是旗津海水浴場沿著蜿蜒海岸線新設的步道，獨特藍光映照沙灘，為旗津海濱披上浪漫色彩，被形容像是「旗津版藍眼淚」，非常適合散步或是騎乘自行車，感受徐徐海風與夜晚的沙灘美景。

另一個迷人的夜景處就是「夜遊壽山步道」，如果想要更深入夜探高雄，絕不能錯過夜遊壽山步道。

小編指出，壽山國家自然公園舒爽宜人，夜晚的森林裡，動物們悄悄甦醒，戴上頭燈探索山林，健行步道兩旁，生態繽紛多元，實境版動物星球頻道即刻上演，走上觀景平台，燈火燦燦閃爍，夜高雄呈現與白天截然不同的美麗風景。

小編還建議，如果有興趣夜遊壽山步道，有詳細的導覽解說會更好！

高市府臉書粉專小編推薦旗津夜濱步道，鼓勵大家來看看高雄的藍眼淚在發光。（照片提供：高雄畫刊 、攝影：Carter）

高流不僅有充滿設計感的海音館座落在岸邊，現在更有無所事事小海豹躺在高流海音館前水域上。（照片提供：高雄市政府文化局、攝影：朱上均、朱益良、昇典影像）

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