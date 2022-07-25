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    8/1原住民日 高市原民會公布主題影片「以我的原名稱呼我」

    迎接81原住民日，高市原民會號召16族原青向原運前輩致敬。（記者王榮祥翻攝）

    迎接81原住民日，高市原民會號召16族原青向原運前輩致敬。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/25 21:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接81原住民族日，高市原民會今公布主題影片「以我的原名稱呼我」，同時宣告8/1將號召百位原青齊聚，透過歌舞向原運前輩致敬。

    為慶祝原住民族正名滿28週年，高市原民會自本月16日起、號召16族青年參與線上倒數活動，鼓勵原青穿族服講族語，透過有趣的方式向網友介紹自己族群的文化冷知識。

    原民會今天也公布主題影片「以我的原名稱呼我」，邀請到那瑪夏區年僅6歲布農族男童Salizan．Ismahasan．Islituan與父親拍攝宣傳片，Salizan的爸爸為原民會族語保母，長期透過沉浸式家庭學習環境、帶著小孩學族語，並曾在2019年跟2020、連2年榮獲原住民族語扎根計畫，透過影片也提醒年輕人終能登記回復傳統名字的艱辛歷程。

    原民會說明，8/1下午3點於文化中心西側草坪，將舉辦「TAOKAO81原青主KEY」音樂活動，邀請來自排灣、阿美、布農及魯凱等部落原青歌手及部落青年會，已回復傳統名字的排灣族新生代創作歌手舞炯恩•加以法利得，將率領優秀原青歌手及青年會，在舞台上透過歌舞展現各自對族群文化的熱忱。

    當天現場周邊將送出多項81限定商品，眾所期待的「81霸飲區」提供不同文化濃度的創意小米水果釀，凡著族服進場完成臉書打卡指令，就可以拿到隱藏版無限暢飲霸飲杯，拍照拿身分證手持板，寫上自己的名字，加碼再送「TAKAO81毛巾及徽章」。

    迎接81原住民日，高市原民會在文化中心規劃慶祝活動。（記者王榮祥翻攝）

    迎接81原住民日，高市原民會在文化中心規劃慶祝活動。（記者王榮祥翻攝）

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