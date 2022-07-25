高雄輕軌推出告白列車蜜柑號 高捷徵文：要上車的請快！

高雄輕軌推出告白列車蜜柑號活動。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/25 20:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應2022台灣文博會將於8/5隆重開幕，8/4又是七夕情人節，高雄輕軌首度推出告白列車蜜柑號，即日起公開徵求告白文，將找出40組動人字句、隨著輕軌穿梭在最美麗的高雄亞灣。

高雄捷運公司今發出誘人的活動訊息：「有沒有想過讓你/妳的告白昭告天下，讓最動人的字句，隨著輕軌車廂蜜柑號，穿梭在最美麗的高雄亞灣區呢？愛，就是要勇敢說出來！ 告白列車蜜柑號！來惹～要上車的請趕快」！

高捷進一步說明，2022台灣文博會將於8/5隆重開幕，而8/4又適逢七夕情人節，為慶祝參與本次盛會，除各項限定版紀念商品將於會場首度亮相開賣，也因應文博會主題、規劃系列活動。

首波將由「告白列車蜜柑號」打頭陣，即日起至7月27日17:00，公開分享本篇貼文，並tag兩位好友，請在臉書粉專貼文留言區投稿，留言需包含「告白對象、告白內容、告白者署名」，缺一不可。

高捷也提供範例，「親愛的雅朵（喊話對象）、你是我的巧克力（告白內容，限20字以內）愛你的飛揚（告白者署名）」。

除投稿的告白訊息，也歡迎投稿者簡要敘述告白內容背後的小故事，讓小編感受到你/妳濃濃的愛意，惟此部份不列入評選標準喲！

獲選前2~16名，告白內容將會出現在「蜜柑號」大對話框，第17~40名（共24名），會出現在「蜜柑號」小對話框；錄取標準由高捷小編團內部投票選定，未獲錄取請見諒，恕不接受申訴。

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