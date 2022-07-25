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    汕尾國小從小一起學風帆船 畢業至少要「能開一口好船」

    汕尾國小以漁港為風帆船訓練基地。（記者洪臣宏攝）

    汕尾國小以漁港為風帆船訓練基地。（記者洪臣宏攝）

    2022/07/25 18:52

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小111學年度校訂海洋課程，將風帆船列入必學課程，校長曾博建指出，該校學生將從小一起接觸風帆船，下水與否必徵求家長同意，至少畢業前要「能開一口好船」。曾博建說，風帆船選手招募困難，主因來自家長意願，甚以「神明禁止12歲前下水」婉拒，盼未來能爭取更大認同。

    高雄市蓮池潭日前發生溺水憾事，讓位處汕尾漁港旁及鄰近海域的汕尾國小，更深信新訂海洋課程的必要性。汕尾國小推廣風帆船運動，其風帆船隊近年來在各賽事展露頭角。

    風帆船隊原為社團性質，該校本學年度起將全面性實施風帆船教學，曾博建表示，會將海上行駛的OP型風帆船尾舵上裝上輪子，讓一、二年級學生在操場上體驗「陸上行舟」；三至六年級配合教育局游泳教學，同時展開風帆船、水域安全教學，在此階段可以實際下水操舟，但一定會先徵求家長同意。

    今年畢業季後，該校風帆船隊驟減至8人，與顛峰期18人有段落差，最麻煩的是招募困難，曾博建不諱言家長認同度為最大關鍵。他說，汕尾為漁村，學生多來自漁民子弟或隔代教養，家長雖贊成推廣風帆船帶動地方及學校，但更敬畏大海，甚有「神明禁止12歲前下水」不讓有潛力的孩子參加。

    曾博建說，不論在汕尾漁港或到月牙灣海域操舟，下水一定會穿救生衣，且有合格救生員、救生艇在旁，尤其出海時，必有2位教練駕駛救生艇緊跟在側。

    他強調，該校推廣海洋教育，每位學生都要學風帆船、游泳及水域安全，就算沒下過水，畢業前也要「能開一口好船」。

    學生下水操舟前，一定得穿上救生衣。（記者洪臣宏攝）

    學生下水操舟前，一定得穿上救生衣。（記者洪臣宏攝）

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