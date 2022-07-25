幼教阿嬤生前關懷弱勢 子女捐出遺產一圓母親心願

莊吳蓮昭阿嬤年輕時為幼教老師，生前時常幫助弱勢家庭。（伊甸基金會提供）

2022/07/25 17:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕莊吳蓮昭阿嬤年輕時為幼教老師，生前時常幫助弱勢家庭，去年10月離世，今年5月母親節前夕，子女以其名義捐出420萬元遺產給伊甸基金會，一圓母親行善心願，伊甸將部分款項購置1部交通車，接送高雄旗美偏鄉地區慢飛天使至旗山早療中心學習。

「她總是心疼沒有媽媽的小孩」，長年支持伊甸的捐款人莊夙榆回憶說，母親莊吳蓮昭年輕時是一位幼兒園老師，喜歡孩子，有一顆善良的心，經常幫助弱勢家庭，在鄰里常與人為善，辛勤持家數十載，和父親一起創業，全心全意照顧養育子女。

莊夙榆謹記母親教誨，8年前開始捐助伊甸，有一次她和母親分享伊甸募款音樂會中發展遲緩兒學習的感動片段時，母親有感而發說，偏鄉還有這麼多需要關懷的弱勢孩子，「如果妳有能力付出時，千萬不要猶豫，要持續將愛傳承！」

母親去年10月離世，莊夙榆姊妹整理母親遺物時，突然想起母親那段「要持續將愛傳承」的叮嚀，因此在今年5月母親節前夕，以莊吳蓮昭名義捐出420萬元遺產給伊甸基金會，一圓母親行善的心願。

伊甸基金會表示，旗山早療中心服務旗美偏鄉地區慢飛天使，由於山區幅員遼闊，接送慢飛天使的交通車，10年來已跑了17萬5000公里，由於有安全顧慮，因此運用莊吳蓮昭部分善款購置1部全新的交通車，在今年12位慢飛天使的畢業典禮上，由莊夙榆代表母親捐贈。

伊甸基金會將莊吳蓮昭阿嬤捐贈的部分款項，購置1部全新交通車，接送旗美偏鄉地區慢飛天使至旗山早療中心學習。（黃俊堯提供）

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