為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    幼教阿嬤生前關懷弱勢 子女捐出遺產一圓母親心願

    莊吳蓮昭阿嬤年輕時為幼教老師，生前時常幫助弱勢家庭。（伊甸基金會提供）

    莊吳蓮昭阿嬤年輕時為幼教老師，生前時常幫助弱勢家庭。（伊甸基金會提供）

    2022/07/25 17:59

    〔記者蘇福男／高雄報導〕莊吳蓮昭阿嬤年輕時為幼教老師，生前時常幫助弱勢家庭，去年10月離世，今年5月母親節前夕，子女以其名義捐出420萬元遺產給伊甸基金會，一圓母親行善心願，伊甸將部分款項購置1部交通車，接送高雄旗美偏鄉地區慢飛天使至旗山早療中心學習。

    「她總是心疼沒有媽媽的小孩」，長年支持伊甸的捐款人莊夙榆回憶說，母親莊吳蓮昭年輕時是一位幼兒園老師，喜歡孩子，有一顆善良的心，經常幫助弱勢家庭，在鄰里常與人為善，辛勤持家數十載，和父親一起創業，全心全意照顧養育子女。

    莊夙榆謹記母親教誨，8年前開始捐助伊甸，有一次她和母親分享伊甸募款音樂會中發展遲緩兒學習的感動片段時，母親有感而發說，偏鄉還有這麼多需要關懷的弱勢孩子，「如果妳有能力付出時，千萬不要猶豫，要持續將愛傳承！」

    母親去年10月離世，莊夙榆姊妹整理母親遺物時，突然想起母親那段「要持續將愛傳承」的叮嚀，因此在今年5月母親節前夕，以莊吳蓮昭名義捐出420萬元遺產給伊甸基金會，一圓母親行善的心願。

    伊甸基金會表示，旗山早療中心服務旗美偏鄉地區慢飛天使，由於山區幅員遼闊，接送慢飛天使的交通車，10年來已跑了17萬5000公里，由於有安全顧慮，因此運用莊吳蓮昭部分善款購置1部全新的交通車，在今年12位慢飛天使的畢業典禮上，由莊夙榆代表母親捐贈。

    伊甸基金會將莊吳蓮昭阿嬤捐贈的部分款項，購置1部全新交通車，接送旗美偏鄉地區慢飛天使至旗山早療中心學習。（黃俊堯提供）

    伊甸基金會將莊吳蓮昭阿嬤捐贈的部分款項，購置1部全新交通車，接送旗美偏鄉地區慢飛天使至旗山早療中心學習。（黃俊堯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    募集伊甸輔具清潔專車 「大元」攜手企業一起送暖
    2022/07/06 16:40

    募集伊甸輔具清潔專車 「大元」攜手企業一起送暖
    受出家母感召！ 醫師娘捐300萬給彰化縣政府
    2022/06/30 20:38

    受出家母感召！ 醫師娘捐300萬給彰化縣政府

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    一旦中斷前功盡棄！ 民團推線上早療服務
    2022/06/14 21:34

    一旦中斷前功盡棄！ 民團推線上早療服務

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播