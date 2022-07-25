三綠委邀交通部、高市府考察高雄交通 李昆澤爭取百萬經費行銷商圈

立委李昆澤與交通部長王國材和市府局處首長，視察舊高雄車站及新高雄車站商業大樓工地。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/25 17:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委李昆澤、許智傑、邱議瑩今邀請交通部長王國材與高雄市政府代表考察高雄交通建設，特別針對臺鐵三塊厝站、高雄車站後續發展交換意見，李昆澤更成功爭取100萬元，作為車站周遭商圈觀光發展行銷經費。

立委與官員先前往臺鐵新三塊厝站旁的舊三塊厝站現勘，再前往高雄車站座談，李昆澤認為因鐵路地下化，導致高雄車站臨近四大商圈受嚴重影響，很感謝這幾年來觀光局的協助，過去分別補助100萬及98萬元經費，協助商圈辦理觀光行銷活動。

他特別感謝交通部支持，並感謝部長王國材承諾、今年也會朝補助100萬方向來評估，持續推廣在地觀光行銷，明年規模原則上一樣。

邱議瑩則針對高雄公路系統改善提出建議，強調台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程、及國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程，希望透過2大工程完善南台灣路網，她與李昆澤都具體要求交通部加速行政流程、早日核定計畫與動工。

許智傑則關切高雄車站鐵路地下化辦理狀況，他建議第一階段通勤車站的相關工程已完成，後續鳳山車站的相關工程必須要加緊腳步，完成整個高雄鐵路地下化工程。

李昆澤說，包括打造三塊厝車站成鐵道文化新景點、爭取觀光商圈100萬觀光行銷經費、高雄公路系統、鼎金系統交流道改善及高雄鐵路地下化高雄新車站的辦理狀況，後續都會在立法院持續追蹤督促，讓高雄觀光發展、交通建設日益精進。

立委許智傑、交通部長王國材、立委李昆澤及立委邱議瑩等人，在高雄車站考察與座談。（記者王榮祥翻攝）

立委李昆澤及交通部長王國材及所屬單位，和地方里民與商圈在三塊厝（新站）前合影。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法