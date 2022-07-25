長裙妹租YouBike被偷拍裙底風光 偷拍狼因未遂獲判無罪

長裙妹租YouBike被偷拍裙底風光，因這件事偷拍狼改判無罪。（情境照）

2022/07/25 16:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鄭姓男子見長裙正妹小玲（化名）在捷運出口YouBike站牽騎租賃腳踏車，竟大膽將手機偷伸至裙下，卻不慎碰到她的腳踝被逮，他否認偷拍，高雄地院審理時，被告卻一下承認有拍，後來又否認，法官審酌檢警未舉證被告偷拍到小玲隱私部位，加上妨害秘密罪不處分未遂犯，今判鄭男無罪，仍可上訴。

判決書指出，小玲於去年9月某日晚上，獨自到捷運站出口的YouBike站租借共用自行車，突然感覺腳踝被不明物品碰觸，發現被告鄭男涉嫌拍攝她身體隱私部位，質問對方是不是偷拍，並令他刪除所竊錄資料，或將手機格式化才同意鄭男離開。

警方獲報到場處理，被告否認偷拍裙底風光或隱私，辯稱當時手機碰到對方的腳踝，她有所警覺，沒有按下拍攝按鈕，並沒有拍攝成功，檢方認定被告有意圖及犯行，依妨害秘密罪起訴，高雄地院審理時，被告出現供詞反覆。

鄭男辯稱在準備庭不否認偷拍，是因為民事和解了，希望案件趕快結束、改簡易判決，才會承認有拍攝成功，但回去思考後，因為確實沒有拍攝成功，因此決定實話實說，委任律師為被告辯護，指被告告訴長裙妹手機有格式化，只是為了讓她安心，當時並沒按拍。

法官勘驗現場監視器影像，發現被告拿手機往下蹲，靠近小玲裙底，手機螢幕曾發生亮光，但因監視器距離案發現場較遠，無法辨識被告究竟有無按下手機的拍攝鍵，審酌2人當時達成和解，小玲同意法院給予鄭緩刑機會，鄭為加速案件審結，在準備庭坦承偷拍並非不可能，因無法證明鄭男當時有拍攝成功，故判決鄭男無罪。

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