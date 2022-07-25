為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    長裙妹租YouBike被偷拍裙底風光 偷拍狼因未遂獲判無罪

    長裙妹租YouBike被偷拍裙底風光，因這件事偷拍狼改判無罪。（情境照）

    長裙妹租YouBike被偷拍裙底風光，因這件事偷拍狼改判無罪。（情境照）

    2022/07/25 16:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鄭姓男子見長裙正妹小玲（化名）在捷運出口YouBike站牽騎租賃腳踏車，竟大膽將手機偷伸至裙下，卻不慎碰到她的腳踝被逮，他否認偷拍，高雄地院審理時，被告卻一下承認有拍，後來又否認，法官審酌檢警未舉證被告偷拍到小玲隱私部位，加上妨害秘密罪不處分未遂犯，今判鄭男無罪，仍可上訴。

    判決書指出，小玲於去年9月某日晚上，獨自到捷運站出口的YouBike站租借共用自行車，突然感覺腳踝被不明物品碰觸，發現被告鄭男涉嫌拍攝她身體隱私部位，質問對方是不是偷拍，並令他刪除所竊錄資料，或將手機格式化才同意鄭男離開。

    警方獲報到場處理，被告否認偷拍裙底風光或隱私，辯稱當時手機碰到對方的腳踝，她有所警覺，沒有按下拍攝按鈕，並沒有拍攝成功，檢方認定被告有意圖及犯行，依妨害秘密罪起訴，高雄地院審理時，被告出現供詞反覆。

    鄭男辯稱在準備庭不否認偷拍，是因為民事和解了，希望案件趕快結束、改簡易判決，才會承認有拍攝成功，但回去思考後，因為確實沒有拍攝成功，因此決定實話實說，委任律師為被告辯護，指被告告訴長裙妹手機有格式化，只是為了讓她安心，當時並沒按拍。

    法官勘驗現場監視器影像，發現被告拿手機往下蹲，靠近小玲裙底，手機螢幕曾發生亮光，但因監視器距離案發現場較遠，無法辨識被告究竟有無按下手機的拍攝鍵，審酌2人當時達成和解，小玲同意法院給予鄭緩刑機會，鄭為加速案件審結，在準備庭坦承偷拍並非不可能，因無法證明鄭男當時有拍攝成功，故判決鄭男無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「鞋藏鏡頭」偷拍捷運OL正妹裙底風光 男英雄救美逮色狼
    2022/07/25 14:52

    「鞋藏鏡頭」偷拍捷運OL正妹裙底風光 男英雄救美逮色狼
    高雄實習男師女廁偷拍女老師 竟能全身而退
    2022/07/17 18:58

    高雄實習男師女廁偷拍女老師 竟能全身而退

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    「攝狼」搭捷運偷拍正妹乳溝 熱心民眾報警揪狼
    2022/07/17 10:31

    「攝狼」搭捷運偷拍正妹乳溝 熱心民眾報警揪狼
    偷拍科大女子如廁「畫面全黑」 碩士男按下快門已屬既遂判2月
    2022/07/14 13:35

    偷拍科大女子如廁「畫面全黑」 碩士男按下快門已屬既遂判2月

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    送妻上班再「駐點」捷運站偷拍女書記官 法官助理判6月
    2022/07/13 16:29

    送妻上班再「駐點」捷運站偷拍女書記官 法官助理判6月
    旅館少東偷拍情侶當場被逮 無罪定讞理由是「未遂犯」
    2022/07/11 21:09

    旅館少東偷拍情侶當場被逮 無罪定讞理由是「未遂犯」
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播