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    舊氣象站旁新建物多影響觀測 高雄氣象站搬家

    交通部中央氣象局高雄氣象站位於楠梓區的新建辦公室今天（25日）啟用。（圖由中央氣象局提供）

    交通部中央氣象局高雄氣象站位於楠梓區的新建辦公室今天（25日）啟用。（圖由中央氣象局提供）

    2022/07/25 14:36

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部中央氣象局高雄氣象站位於楠梓區的新建辦公室今天啟用，中央氣象局長鄭明典說，高雄氣象觀測歷經高雄海關、前鎮漁港等位址，如今搬遷至後勁溪旁的楠梓區都會公園，歡迎機關團體、學校或個人預約參觀「厝邊隔壁，有閒來坐」。

    鄭明典說，西元1885年於高雄港海關燈塔，開啟氣象觀測迭經搬遷，於1973年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至前鎮漁港，近年因前鎮漁港周遭新建物林立，影響氣象觀測品質，因此規劃搬遷高雄氣象站至合宜地點，並配合農委會「前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）」，搬遷至後勁溪旁的楠梓區都會公園。

    鄭明典表示，高雄氣象站將與高雄都會公園管理站攜手推動環境教育，透過風力塔與觀測坪、深井式地震儀與強震儀、海上氣象浮標與浮球等設備，讓參觀民眾了解如何蒐集3度空間海陸的氣象資料，同時經由設置於大廳內的地球展示系統等設備，得以衛星的視角觀察多樣化的地球科學，推廣氣象、地震、海象、太空及天文等科普知識。

    中央氣象局高雄氣象站主任陳文信說，觀測坪、風力塔今年1月已自前鎮漁港移至楠梓，而新建辦公室於去年5月動土，今年6月竣工為高雄地區的日常生活，防減災、農漁業發展及環境教育提供更好氣象服務。

    陳文信說，高雄地區的氣象觀測始於1885年，已有137年歷史，而較詳細的紀錄是1931年。剛搬到楠梓區都會公園，觀測低溫確實比前鎮測得的低溫還低，評估是受到海洋調節的影響，會持續建立長期的氣候觀測資料。

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