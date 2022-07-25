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    汽車車牌燈壞吸引特警目光 攔車勸告意外破毒品案

    巫姓男子駕駛汽車的車牌燈壞吸引特警目光，攔車勸告竟意外破毒品案。（圖由民眾提供）

    巫姓男子駕駛汽車的車牌燈壞吸引特警目光，攔車勸告竟意外破毒品案。（圖由民眾提供）

    2022/07/25 13:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄保大特警巡邏經苓雅區建國、凱旋路口，發現巫姓男子駕駛的汽車後方車牌燈故障，好意攔下提醒，但巫男（22歲）見到特警神情緊張，說話支吾結巴，特警察覺他精神恍惚，要求他下車受檢，警方瞄見副駕駛座踏墊有可疑物品，仔細查看竟是毒品，共查扣毒品咖啡15包、5包K他命，共重65.9公克，警方擴大追查毒品來源。

    保大今指出，特勤中隊警組小隊長張化龍、警員林志展、劉耀庭前日巡邏勤務，在苓雅區建國一路與凱旋路口，發現一輛汽車車後牌照燈不亮，攔下巫姓駕駛，巫男降下車窗時，特警人員聞到車內有可疑的塑膠味，巫男還有點精神恍惚，說不清車主是誰，警方要求他下車受檢。

    警方向巫男表示車輛來源交代不清，因此，將檢查引擎號碼比對時，此時，他神色緊張且以身體擋住駕駛座車門處，表示願配合盤查，警方也在巫男身上聞到濃濃塑膠味，果然在副駕駛座地墊上，發現來不及藏的毒品咖啡包。

    巫嫌坦承持有第三級毒品咖啡包15包（含袋毛重46.3公克）及愷他命2包（含袋毛重19.6公克），全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，大隊長陳楨筌表示，咖啡包上印「有幸福的」「甜蜜地」等字樣，暑假期間欲吸引青少年族群，保安大隊於暑假期間積極巡邏盤查攔阻毒品，避免危害青少年身心健康。

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