這次停紅燈很貴！他昏睡車內被叫醒 酒駕累犯噴飛36萬元

酒駕累犯李男停紅燈竟昏睡，還拒絕警方酒測。 （警方提供）

2022/07/25 12:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕酒駕累犯李姓男子日前深夜再度酒駕上路，行經高市梓官區大舍東路口竟昏睡在車內，警方到場處理，李男坦承喝酒但拒絕酒測，警方依10年內第2次酒駕拒測者，開單重罰36萬元罰緩，當場移置保管車輛、吊銷駕照（3年不得考領），李男並須接受道路交通安全講習。

岡山警分局梓官分駐所員警22日晚上10點多，巡邏行經大舍東路發現1部自小客車跨越停止線停等紅燈，綠燈亮起仍靜止不動，經上前察看才發現駕駛昏睡，多次敲打車窗駕駛才睡眼惺忪，警方要求他將車輛停靠路邊受檢。

駕駛李男（55歲）下車後，向員警坦承飲酒「喝很多、厚的薄的都有」，員警當場要求配合酒測，但李男拒絕，警方告知拒絕酒測的法律效果後，當場對李男酒駕拒測、危險駕駛（非遇突發狀況於車道中暫停）及無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管車子。

事後警方調查發現，李男10年內已7度酒駕遭移送，也曾拒絕酒測，為酒駕累犯，此次李男雖選擇拒絕酒測，但依現行規定，10年內第2次酒駕拒測者可處36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷駕照（3年不得考領）及施以道路交通安全講習。

另李男非遇突發狀況於車道中暫停，為危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，須接受道路交通安全講習。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李男10年內已7度酒駕遭移送，也曾拒絕酒測，警方開單重罰36萬元。（警方提供）

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