為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    這次停紅燈很貴！他昏睡車內被叫醒 酒駕累犯噴飛36萬元

    酒駕累犯李男停紅燈竟昏睡，還拒絕警方酒測。 （警方提供）

    酒駕累犯李男停紅燈竟昏睡，還拒絕警方酒測。 （警方提供）

    2022/07/25 12:39

    〔記者蘇福男／高雄報導〕酒駕累犯李姓男子日前深夜再度酒駕上路，行經高市梓官區大舍東路口竟昏睡在車內，警方到場處理，李男坦承喝酒但拒絕酒測，警方依10年內第2次酒駕拒測者，開單重罰36萬元罰緩，當場移置保管車輛、吊銷駕照（3年不得考領），李男並須接受道路交通安全講習。

    岡山警分局梓官分駐所員警22日晚上10點多，巡邏行經大舍東路發現1部自小客車跨越停止線停等紅燈，綠燈亮起仍靜止不動，經上前察看才發現駕駛昏睡，多次敲打車窗駕駛才睡眼惺忪，警方要求他將車輛停靠路邊受檢。

       

    駕駛李男（55歲）下車後，向員警坦承飲酒「喝很多、厚的薄的都有」，員警當場要求配合酒測，但李男拒絕，警方告知拒絕酒測的法律效果後，當場對李男酒駕拒測、危險駕駛（非遇突發狀況於車道中暫停）及無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管車子。

       

    事後警方調查發現，李男10年內已7度酒駕遭移送，也曾拒絕酒測，為酒駕累犯，此次李男雖選擇拒絕酒測，但依現行規定，10年內第2次酒駕拒測者可處36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷駕照（3年不得考領）及施以道路交通安全講習。

    另李男非遇突發狀況於車道中暫停，為危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，須接受道路交通安全講習。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

       

    李男10年內已7度酒駕遭移送，也曾拒絕酒測，警方開單重罰36萬元。（警方提供）

    李男10年內已7度酒駕遭移送，也曾拒絕酒測，警方開單重罰36萬元。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    失戀男酒駕見警車心虛自撞 友人頂替被識破
    2022/07/24 16:41

    失戀男酒駕見警車心虛自撞 友人頂替被識破
    2杯阿比「要價九萬」 新北永和警鷹眼逮酒駕累犯
    2022/07/24 13:19

    2杯阿比「要價九萬」 新北永和警鷹眼逮酒駕累犯

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    軍人酒駕害死後座好友被判刑 賠償家屬獲原諒換得緩刑
    2022/07/24 12:04

    軍人酒駕害死後座好友被判刑 賠償家屬獲原諒換得緩刑
    醉漢開車撞死保全 第一時間先將車開到停車場停妥再回現場
    2022/07/24 09:13

    醉漢開車撞死保全 第一時間先將車開到停車場停妥再回現場

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播