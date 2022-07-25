請韓國瑜站台？ 柯志恩：10、11月通盤考量

是否請韓國瑜站台，國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）表示將通盤考慮。（圖擷取自臉書）

2022/07/25 10:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩是否與被罷免的前高雄市長韓國瑜切割，是年底高雄市長選戰關注焦點，柯志恩說，她在獲提名前有致電給韓國瑜，韓對她鼓勵但未來是否要請韓站台，要等到10、11月做通盤考量。

柯志恩今在台北接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，對於其提到參選高雄市長政見絕對沒有「愛情摩天輪」，柯志恩說，她沒有感受到韓粉對她不支持。愛情摩天輪的確不是她政見，不是她的原創，而是韓國瑜的政見，她只是直覺說這不是她的未來規劃。

柯志恩表示，她不知道這件事會被曲解，後來前高雄市副市長葉匡時有跟她解釋，的確那時有請了法國的設計師，也花了一些心思，所以當聽到她講不是政見時，立即之間會有微詞，但是不管是葉匡時還是前副市長李四川剛開始有疑慮，在她解釋清楚後，就很了解了。

對於是否有與韓國瑜來往？柯志恩指出，在提名前，有打電話去告知韓國瑜，任何人打電話給韓，韓都會用鼓勵的方法。是否邀韓站台？柯說，不會討論那麼細節。

柯志恩表示，她很清楚韓國瑜的氣度，不會因為愛情摩天輪的事情就怎樣﹔現在才7月多，是要最快時間讓高雄人認識她，這時選戰要由自己先做主導，才是選戰主軸，但未來到10、11月，要不要請韓站台，要視選戰熱度和韓的意願，做通盤考量。

在陸戰部分，柯志恩說，前立法院長王金平是地方大老，在短時間中，任何票都要去鞏固，都要去拜託，王院長是以大家長之姿，把過去大家的傳統陸戰人脈能儘量協助，但最重要的還是她自己要走出選戰的打法。

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