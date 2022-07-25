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    首頁　>　高雄市

    尷尬了！機車遇紅燈煞停斑馬線 竟被告知「通緝」上銬押送歸案

    馬姓機車騎士遇紅燈煞停斑馬線上尷尬遇警，警方查出他遭通緝上銬押送歸案。（民眾提供）

    馬姓機車騎士遇紅燈煞停斑馬線上尷尬遇警，警方查出他遭通緝上銬押送歸案。（民眾提供）

    2022/07/25 10:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄26歲馬姓男子騎機車停在斑馬線上等紅燈，恰被另一側綠燈通行的鼓山分局員警發現，將他攔下盤查、勸導，警方比對他的身分，赫然發現他因案遭通緝，馬男得知被通緝感到訝異，他還天真的回警「明天自己去報到…」，員警聽了三條線，搖頭訴斥他是現行犯，同時將他上銬解送歸案。

    鼓山分局今指出，內惟派出副所長鄭育明、員警林奕宏、陳冠成於昨天凌晨，巡邏經鼓山區九如四路與大榮街口時，發現前方號誌轉變成紅燈後，馬男的機車緊急剎車，卻仍超越停等線，尷尬的停在斑馬線上，另一側綠燈起步的員警，見狀趨前盤查，發現他的駕照已被吊銷。

    員警再清查他的前科資料，發現馬男竟是高雄地方法院今年7月20日發布「洗錢防制法」的通緝犯，馬男得知自己被通緝，表示不知情，強調因在外工作所以沒有收到通知書，他還向員警要求明天再自行向法院報到就好，員警聽後覺得不是他太天真，不然就是狀況外，依法當場上銬逮捕，解送高雄地方法院歸案。

    鼓山分局呼籲，如果民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，警方將持續嚴正執法，查緝各類違法、違規行為，以維護社會安定。

    馬姓機車騎士遇紅燈煞停斑馬線上尷尬遇警，警方查出他遭通緝上銬押送歸案。（民眾提供）

    馬姓機車騎士遇紅燈煞停斑馬線上尷尬遇警，警方查出他遭通緝上銬押送歸案。（民眾提供）

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