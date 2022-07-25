兒子在美國工作有綠卡 柯志恩：很自然不需要被討論

國民黨高雄市長參選柯志恩。（圖擷取自臉書）

2022/07/25 10:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今表示，其丈夫和兒子都在美國，在美國工作有「美國身分」，有綠卡很自然，不覺得需要被討論，在美國工作跟愛不愛台灣不一定要畫上等號。

柯志恩今在台北接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，對於其出身，柯志恩不否認她是政二代，畢竟其父親柯文福是前屏東縣長，因此她有不愁吃穿的教育系統，可以讓她能做好自己的事。

柯志恩表示，她有2個哥哥，柯文福也認為她不需要從政，她從小沒有跟政治有任何關係，從美國拿到博士學位回台，有人希望她從政，但她都沒有興趣，柯文福也希望她遠離政治，直到過世前都是如此。

面對主持人詢問其家庭，柯志恩說，她丈夫以前在台灣，50歲後到美國科技公司，但過去2年因為疫情，可以在台灣待半年﹔兒子則一直在台灣，在大學畢業服完兵役後才去美國。

主持人也詢問，兒子是美國籍還是台灣籍？柯志恩指出，兒子在微軟工作，當然都會有美國的身分，台灣有非常多人在美國工作，在美國工作有綠卡很自然，「不覺得這需要被討論」，在美國工作跟愛台灣的兩件事不用畫上等號或不是等號。

柯志恩說，在很早期時，的確所有候選人都要證明很愛台灣，是否有綠卡等是討論重點，但時代變遷，每個人都知道，只要這階段此時此刻有中華民國國籍，而且很願意為這土地奉獻，就是最基本主軸。

對於參選高雄市長是否有所謂黨主席朱立倫的「交換說」，柯志恩表示，從前主席江啟臣到朱立倫，她都知道黨中央狀況是一窮二白，家徒四壁，朱立倫不可能給她什麼。

柯志恩說，國民黨不可能拿任何條件，畢竟在11月26日選舉結束後，局勢怎樣？黨部結構是否要改變？沒人說得出來，怎麼可能相信朱立倫會給什麼。

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